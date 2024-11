Rodrigo Chaves y diputado Leslye Bojorges rompen armónica relación

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el diputado del PUSC, Leslye Bojorges, ya no exhiben la armónica relación que tenían a principios de año. Ahora, el gobernante acusa al legislador de populista, mientras este sostiene que a Chaves le quedó grande el problema de inseguridad ciudadana y advierte de que no le tiene miedo.

En abril, Bojorges dijo que él llegó al Congreso para ayudar al presidente, quien, a su vez, lo exaltaba en Casa Presidencial y lo ponía como ejemplo de buen diputado.

Ahora, en cambio, el gobernante califica al diputado de irresponble y a la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) de “puspulistas” por su impulso a proyectos que, según dijo, amenazan la estabilidad fiscal.

“Ahora hay un movimiento que se llama el puspulismo, ‘saque que a todo el mundo de la Ley de Empleo Público’, liderado por el precandidato irresponsable de Leslye Bojorges”, expresó Chaves este miércoles.

Agregó que el diputado pretende asegurar una vida digna para los policías, pero al costo de quebrar al país y, según él, “con la misma dignidad de vida que tienen en Venezuela, todo por unos votos más en la convención”.

“Aquí en Costa Rica, el Ejecutivo sostiene a un grupo de diputados de un partido que está electoralmente agonizante y que cree que la ciudadanía, especialmente los policías en el caso de Bojorges, le dará su voto a cambio de promesas de ayudarlos tras causarles una inestabilidad fiscal que les corta el desarrollo”, añadió.

El mandatario se refirió al proyecto de Bojorges que busca trasladar al salario global, de inmediato, a los funcionarios policiales que quedaron por debajo del sueldo asignado a su puesto para nuevas contrataciones. La Ley de Empleo Público prevé un traslado paulatino para esos casos, a fin de evitar un súbito incremento en el gasto salarial.

Chaves ya había criticado esta iniciativa de Bojorges el 30 de octubre, durante su conferencia de prensa, y ahora lo volvió a hacer.

“Yo no sé qué le pasó a don Leslye Bojorges, ¿será porque es precandidato? Vean cómo se vuelven populistas los que quieren unos voticos, unos votos? ‘Quitémonos ya el tema de la ley de empleo público. ¿Para qué eso? Metan a todo mundo a salario global ya, aunque nos cueste 60.000 millones de pesos’. A los policías, dice Leslye Bojorges, rajándose la ropa, pobrecitos, se volvió populista don Leslye, pobrecitos, no importa que el gobierno les haya hecho el aumento técnico”, dijo Chaves.

La semana pasada, en respuesta a las declaraciones del presidente, el diputado Bojorges publicó un video en sus redes sociales en el que afirmó que Chaves no ha mostrado valentía para enfrentar el problema del crimen en Costa Rica, ni se atreve a tomar las decisiones que se requieren en favor de quienes arriesgan su vida todos los días por la seguridad del país.

“Don Rodrigo Chaves, reconozca que el tema de la seguridad le quedó grande. Presidente, no se ponga agresivo, porque yo a usted no le tengo miedo. Hoy en su conferencia de prensa usted me preguntó si yo voy a ser precandidato; con sus declaraciones, me acerca a tomar esa decisión, porque yo sí tengo la mano dura que usted no tiene”, declaró el legislador.

La primera línea en la lucha contra el crimen, son nuestros policías, debemos apoyarlos y asegurarles las condiciones dignas que merecen. pic.twitter.com/PKF00tKEAE — Leslye Bojorges (@LeslyeBojorges) October 31, 2024

El 10 de abril, durante la conferencia de prensa, el diputado del PUSC, Leslye Bojorges, le dijo al presidente Rodrigo Chaves que llegó a la Asamblea Legislativa para ayudarlo y le estrechó la mano. Foto: (Captura de pantalla)

El 10 de abril, Chaves invitó a Bojorges a la firma de la ley que amplió la prisión preventiva a los detenidos en flagrancia. Ese día, dijo que a algunos diputados se les trata muy bien en Casa Presidencial. “¿Será que hay merecedores y otros que no tanto? Crédito a quien crédito merece”, agregó Chaves

La Nación consultó al diputado su posición sobre las declaraciones emitidas este miércoles en su contra; no obstante, al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.