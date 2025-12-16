Diputada del PUSC, Daniela Rojas, reconoce gestiones de última hora para mover votación sobre levantamiento de inmunidad a Rodrigo Chaves

Daniela Rojas, diputada del PUSC, se manifestó en contra de someter a votación del levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, en medio de la campaña electoral.

Daniela Rojas, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó ante el plenario de la Asamblea Legislativa que intentó, hasta el último momento, evitar que este martes se sometiera a votación el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, por presunta beligerancia política.

La legisladora indicó que someter el asunto a debate este 16 de diciembre, fue un “grave error” y una “torpeza absoluta de quienes propusieron esta fecha”. Alegó que “poco se aprendió del proceso pasado”, en referencia a la votación anterior, en la que tampoco se lograron sumar los 38 votos para retirar el fuero presidencial, para que Chaves enfrentara un proceso judicial por un presunto delito de concusión.

Según Rojas, la discusión “en nada beneficia al proceso electoral que estamos viviendo”.

“Es por eso que sin problemas y abiertamente digo que hasta el día de ayer, al final del día, intenté que esta fecha se moviera. Eso no era ningún secreto, ni para que se hiciera un gran escándalo, porque es un error estar haciendo esto hoy, pero ya estamos aquí, apesar de la miopía y las viceras de muchos. Entonces, ahora toca decidir, y esa decisión sí que no puede pasar por cálculos electorales”, añadió.

Por su parte, el también socialcristiano Carlos Felipe García, declaró que también buscó distintas alternativas para evitar que la discusión se efectuara este martes. Hizo referencia a un recurso de amparo electoral que presentó ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pero que fue rechazado, alegando que es competencia del Congreso definir cuando votar el levantamiento de inmunidad.

“La torpeza fue acá”, destacó, respecto al proceso definido a lo interno de la Asamblea Legislativa, para tramitar la solicitud del TSE para retirar el fuero al mandatario Rodrigo Chaves, con el fin de que enfrente 15 denuncias por presunta beligerancia política.