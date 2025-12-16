Política

Asamblea Legislativa desmiente a Rodrigo Chaves: reglas del debate sobre desafuero se le enviaron una semana atrás

Secretaría del Directorio envió documentos con las reglas aprobadas por el plenario legislativo se le enviaron al presidente desde el 9 de diciembre

Por Aarón Sequeira
Rodrigo Chaves en audiencia sobre levantamiento de inmunidad
Rodrigo Chaves dijo, este martes, que no irá al plenario porque no tiene clara las reglas sobre el debate para el levantamiento de su inmunidad; no obstante, una oficina del Congreso desmintió al presidente. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

