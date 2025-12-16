Asamblea Legislativa desmiente a Rodrigo Chaves: reglas del debate sobre desafuero se le enviaron una semana atrás

Rodrigo Chaves dijo, este martes, que no irá al plenario porque no tiene clara las reglas sobre el debate para el levantamiento de su inmunidad; no obstante, una oficina del Congreso desmintió al presidente.

La Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa desmintió este martes por la mañana al presidente de la República, Rodrigo Chaves, en cuanto a la claridad de las reglas del debate sobre el levantamiento de su inmunidad.

En un comunicado difundido más temprano, la Presidencia de la República alegó que el Congreso no le había comunicado formalmente el protocolo de la comparecencia, ni las reglas y condiciones bajo las cuales se desarrollaría el debate.

Sin embargo, el gerente de la Secretaría del Directorio, Edel Reales, compartió los documentos que le envió al mandatario, desde el martes 9 de diciembre, en que se detalla la moción aprobada por 41 diputados y donde se establece el plazo de 30 minutos para que Chaves usara la palabra, en su defensa, sobre las 15 denuncias de beligerancia política presentadas contra él.

El documento, con número de oficio AL-DSDI-OFI-0186-2025, detalla no solo el plazo que el presidente iba a tener, de haber asistido al plenario legislativo, así como los números de teléfono y correos electrónicos para hacer cualquier consulta adicional sobre esos detalles.

Adjunta al oficio enviado por Reales, se le envió a Rodrigo Chaves la moción de orden aprobada por los 41 diputados, sobre la hora de inicio de la sesión, la fecha, el orden de los asuntos de la sesión e, incluso, el plazo que tendría cada fracción política para referirse al asunto.

Las afirmaciones del presidente Rodrigo Chaves no solo son desmentidas por la Secretaría del Directorio, sino por la propia secretaria del Consejo de Gobierno, Kattia Araya Calderón, pues Edel Reales compartió el correo en que la funcionaria dio acuse de recibo de los documentos remitidos por la oficina del Congreso.

¿Presidente con gripe?

Este lunes, en declaraciones al Diario Extra, la jefa chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, había alegado que el mandatario no sabía si asistiría a la sesión del plenario, pues estaba “con una fuerte gripe”.

La vocera del gobierno alegó en esas declaraciones que no sabía si el presidente iría o no, y anunció el comunicado de este martes por la mañana.

No obstante, en la comunicación de la Casa Presidencial, no se hizo ninguna referencia a la supuesta gripe, sino solamente a los reclamos por la presunta falta de claridad en las reglas, que finalmente desmintió la Secretaría del Directorio.

Desde la semana pasada, ya estaba claro que no existen los votos necesarios para el levantamiento de la inmunidad del presidente Chaves.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó el desafuero a inicios de octubre, a través de la Sección Especializada conformada por tres magistrados suplentes, para seguir adelante con una investigación sobre 15 denuncias de presunta beligerancia política.

En noviembre, la comisión especial del Congreso que analizó la solicitud recomendó, por dos votos contra uno, aprobar el desafuero, pero para tomar esa decisión se necesitan 38 votos, es decir, dos tercios de la Asamblea.

A este martes, solamente hay 33 votos probables: 16 aportados por Liberación Nacional (PLN); cinco del Frente Amplio (FA), cuatro de la Unidad Social Cristiana (PUSC), cinco de las siete diputaciones independientes y una del PPSD.

En tanto, los ocho chavistas de Progreso votarán en contra del desafuero, cinco de la Unidad, seis de Nueva República y dos independientes.