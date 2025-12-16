Rodrigo Chaves desiste de asistir a votación sobre levantamiento de inmunidad

Rodrigo Chaves el 14 de noviembre en audiencia sobre levantamiento de su inmunidad en la Asamblea Legislativa cuando se abstuvo de responder consultas de los diputados y se retiró antes de recibir preguntas. Fotografía:

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, no asistirá este martes 16 de diciembre al plenario de la Asamblea Legislativa, día en que los diputados prevén discutir y votar la solicitud de levantamiento de su inmunidad, planteada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para investigar 15 denuncias por presunta beligerancia política.

Hasta esta hora, el mandatario tiene suficientes votos para asegurarse de que no se le retirará el fuero.

Para justificar la decisión no de asistir, Casa Presidencial argumentó en un comunicado que la Asamblea Legislativa no ha comunicado formalmente el protocolo de la comparecencia, ni las reglas y condiciones bajo las cuales se desarrollaría el trámite.

Añadió que el Presidente optó por no presentarse para evitar cambios de última hora en el procedimiento.

La discusión prevista para este martes responde a una solicitud de la Sección Especializada del TSE que estudia los casos de presunta beligerancia política, la cual indicó que no puede continuar con el estudio de 15 denuncias contra Chaves debido a su inmunidad.

Las denuncias las presentaron 10 personas diferentes por presunta violación al deber de neutralidad política del Poder Ejecutivo.

Entre los denunciantes figuran Ricardo Sancho, presidente del Partido Liberación Nacional (PLN); Fabián Solano, presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC); así como los diputados Antonio Ortega, Johana Obando y Luis Fernando Mendoza, entre otros.

Corresponderá ahora a los diputados del plenario legislativo definir si avanzan con la discusión y eventual votación del levantamiento de la inmunidad, independientemente de la ausencia del Presidente.