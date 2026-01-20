Reforma a pensiones del ROP: Beneficiarios tendrían una potestad inédita en su pensión

Desde la Supén se detalló que podría ser conveniente activar el parámetro de renta estable cuando el pensionado prioriza un ingreso estable y predecible.

Los jubilados y beneficiarios del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) dispondrían de un poder de decisión novedoso para fijar su monto de pensión.

Una reforma normativa al régimen permitiría a los actuales 86.830 pensionados y futuros jubilados evitar que el monto de pensión disminuya, tal como ocurrió en el 2022, cuando las pérdidas en las inversiones del sistema redujeron el beneficio mensual a miles de personas.

La reforma, enviada a consulta pública por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), permitiría a las personas suspender el recálculo de su pensión y mantener la cuantía sin cambio.

Desde la creación del sistema complementario en el 2000, con la Ley de Protección al Trabajador, los beneficiarios tienen la potestad de elegir su plan de retiro y su operadora de pensiones complementaria (OPC), pero no pueden decidir directamente sobre la cuantía de su beneficio.

Actualmente, el Reglamento de Beneficios del Régimen de Capitalización Individual (Acuerdo Supén 3-10) dispone que la cuantía se actualiza, según el plan de retiro, de cada 12 meses hasta cada 36 meses.

¿Qué dispone la reforma?

El documento en consulta indica que el cambio busca proporcionar un ingreso mensual más predecible y estable en el tiempo, aunque tendría efectos en el monto de dinero acumulado por los pensionados, según comentaron dirigentes del sector a La Nación.

La propuesta crearía el parámetro de renta estable que daría la potestad de suspender, de forma voluntaria, los recálculos periódicos de todas las modalidades de pensión vigentes (retiro programado, renta permanente, renta plazo cotizado, renta temporal calculada hasta expectativa de vida), con el objetivo de evitar las eventuales disminuciones que puedan producirse en cada ajuste.

Tales rebajas ocurren porque, debido a la naturaleza de estos productos, el monto recalculado puede resultar inferior al previamente reconocido, ya sea por caídas en los rendimientos de las inversiones, ajustes al alza en la esperanza de vida o una combinación de ambos factores, explicó Manuel Ávila, gerente comercial de BCR Pensiones.

En la práctica, el parámetro de renta estable propuesto funcionaría como un mecanismo para ofrecer un ingreso menos volátil y con mayor previsibilidad. Así lo indica el documento del Conassif, el cual fue publicado el pasado miércoles 14 de enero en el diario oficial La Gaceta.

El periodo de consulta finalizará el próximo 28 de enero.

“Quienes opten por esta alternativa no tendrían los recálculos periódicos del monto de su pensión, tal como lo establecen las distintas modalidades. El beneficio es que el pensionado podrá contar con una renta mensual más estable". — Róger Porras, gerente de Popular Pensiones

De aprobarse la reforma, cuando una persona active este mecanismo, el monto de su pensión se fijará en el momento de la decisión, según explicó la Oficina de Prensa de la Superintendencia de Pensiones (Supén).

A partir de ahí, solo se ajustará la cuantía una vez al año, cuando la inflación sea positiva, hasta que se agote el saldo acumulado en la cuenta del jubilado.

Al respecto, Róger Porras, gerente general de Popular Pensiones −la operadora con más pensionados del ROP−, explicó: “Esto implica que quienes opten por esta alternativa no tendrían los recálculos periódicos del monto de su pensión, tal como lo establecen las distintas modalidades. El beneficio es que el pensionado podrá contar con una renta mensual más estable, asociada al costo de vida y menos expuesta a la volatilidad de los mercados”.

Pese a las ventajas y a que la propuesta regulatoria resulta “interesante”, el exsuperintendente de pensiones Javier Cascante advirtió de que reducir la volatilidad también puede implicar menores rentabilidades esperadas para los pensionados.

Además, la Oficina de Prensa de Supén hizo énfasis en la importancia de tener en cuenta que, al mantener una pensión fija, existe la posibilidad de que el saldo acumulado se consuma más rápido de lo que sería sin la activación del parámetro de renta estable, “especialmente si la persona vive más años de lo previsto”.

“Por eso, este parámetro puede ser activado con el apoyo técnico del personal de la operadora de pensiones, quien asesorará a cada persona en los efectos que la decisión tendrá”, se indicó desde la Superintendencia.

(El parámetro de renta estable) no sustituye a las modalidades existentes ni obliga a nadie a utilizarlo. — Superintendencia dde Pensiones

Activación y desactivación voluntaria

Según el documento enviado a consulta pública, el jubilado o beneficiario del ROP podría activar o desactivar el parámetro de renta estable en cualquier momento. Cualquiera de estas decisiones debe formalizarse por escrito, ya sea al contratar la modalidad de pensión o cuando así lo determine.

En estos casos, la OPC en la que esté afiliada la persona deberá informar y asesorar sobre los alcances y riesgos de esta decisión, dejando constancia escrita tanto de la asesoría brindada como de la voluntad del cliente en el documento contractual correspondiente.

“La Superintendencia de Pensiones, mediante Acuerdo del Superintendente, establecerá los aspectos operativos necesarios para la implementación y el funcionamiento del parámetro. Dichos aspectos deberán garantizar estándares de transparencia, la provisión de información suficiente y comprensible para los afiliados y pensionados, así como los mecanismos formales para dejar constancia expresa de la voluntad de la persona involucrada”, señala el documento.

El Conassif también indicó que las operadoras deberán proporcionar información “clara, suficiente y oportuna” sobre las características del parámetro de renta estable, incluidos los riesgos asociados a su activación. Esto comprende elementos como el nivel de ingreso por pensión, la duración esperada del saldo acumulado y la exposición al riesgo de longevidad que puede asumir la persona.

Asimismo, si un beneficiario activa el parámetro y posteriormente ejecuta aportes extraordinarios, estos recursos no modificarán el monto de la pensión, salvo que decida desactivarlo.

“En ese caso, dicho ajuste se verá reflejado en la fecha del recálculo correspondiente según la modalidad escogida”, explicó el documento del Consejo.

Por su parte, si el parámetro se desactiva, la pensión volvería a ajustarse, según las reglas normales de recálculo de la modalidad escogida.

¿Cuándo convendría activarlo?

Desde la Supén se detalló que podría ser más conveniente activar el parámetro de renta estable cuando la persona prioriza un ingreso estable y predecible. También, cuando posee gastos mensuales fijos que le son difíciles de ajustar o cuando prefiere evitar reducciones en su pensión.

En contraparte, indicó que podría ser mejor mantenerlo desactivado cuando la persona tiene algún margen de asumir variaciones en el monto de la pensión.

“También cuando prefiere preservar el saldo del ROP, para edades más avanzadas, o porque cuenta con otras fuentes de ingreso complementarias”, añadió la entidad.

En una línea similar, Manuel Ávila, gerente comercial de BCR Pensiones, indicó que quien busca mayor estabilidad en su ingreso podría optar por esta alternativa, mientras que aquellos que prefieren una mayor protección a largo plazo podrían decantarse por mantener el esquema sujeto a recálculo.

El gerente general de Popular Pensiones, Róger Porras, coincidió en que todo dependerá de las necesidades y preferencias del pensionado.

“Si la persona prefiere o necesita mantener una mensualidad estable en el tiempo y evitar variaciones abruptas, le es positiva su activación. Es importante recordar que estas variaciones en el tiempo pueden ser positivas o negativas y que, según las estadísticas, para estos efectos, el 90% de las veces son positivas”, señaló el jerarca.

Sin embargo, Porras explicó que, de identificarse un momento particularmente adecuado para su activación, este sería cuando los mercados financieros enfrentan condiciones adversas, como ocurrió durante la crisis global del año 2022.

Posición de Supén y operadoras

La Supén calificó el parámetro de renta estable como una herramienta “muy útil de protección” ante eventuales periodos de crisis, siempre que se mantenga como una opción voluntaria y bien informada.

Por otro lado, desde BCR Pensiones consideraron relevante que la normativa incluya este tipo de opciones, de manera que los pensionados y beneficiarios del Régimen Obligatorio de Pensiones puedan optar por ellas según su situación particular.

Popular Pensiones, por su parte, manifestó que están “totalmente de acuerdo” con la propuesta, pues este parámetro “viene a resolver” el efecto adverso que pueden tener las volatilidades negativas de los mercados financieros sobre el monto de las pensiones.

“Esta alternativa se considera positiva para los pensionados que requieran estabilidad en el monto mensual de su pensión, pues les permitiría una mejor planificación financiera en el mediano plazo”, concluyó el gerente general de Popular Pensiones.