Reformas al ROP nunca fueron prioridad hasta que hubo votos de por medio

El retiro total del ROP pasó de ser un tema descartado por el gobierno de Rodrigo Chaves a convertirse en prioridad legislativa cuando entraron en juego la campaña electoral y la disputa política

Por Lucía Astorga
La entrega total del ROP pasó de ser una propuesta descartada a figurar entre las prioridades del Gobierno en medio del calendario electoral.
La entrega total del ROP pasó de ser una propuesta descartada a figurar entre las prioridades del gobierno en medio del calendario electoral.







