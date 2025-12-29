Política

Álvaro Ramos varió su postura sobre retiro del ROP: de oponerse con contundencia a decir que ‘los tiempos cambian’

En 2019, cuando era superintendente de Pensiones, Ramos criticó un proyecto para retirar el ROP y aseguró que era ‘un verdadero daño para el pensionado, que quedaría solo con el IVM’. Ahora, matiza su posición.

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas y Lucía Astorga
Asamblea de Liberación Nacional
El candidato Álvaro Ramos matizó su discurso sobre el ROP. Foto: (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alvaro RamosPLNROPPensionados
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.