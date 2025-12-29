Álvaro Ramos varió su postura sobre retiro del ROP: de oponerse con contundencia a decir que ‘los tiempos cambian’

El candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, varió su postura sobre la idea de permitir a los pensionados el retiro del 100% de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). Hace seis años, como superintendente de Pensiones, fue un férreo opositor de este tipo de iniciativas, pero ahora alega que “los tiempos cambian”.

“Las personas son dueñas de sus recursos”, alegó el aspirante presidencial en campaña.

La posición de Ramos contrasta con lo que dijo en marzo del 2019, cuando dirigía la Superintendencia de Pensiones (Supén). En esa ocasión, el economista criticó un proyecto de ley que avalaría que las personas retiraran esos recursos.

“El retiro total atenta contra el concepto de pensión complementaria”, manifestó en ese entonces. Aseguró que, en países donde se ha implementado la medida, que puede resultar muy popular, el 70% de los pensionados consume el dinero al término de los 10 años.

“El verdadero daño se lo hacen al pensionado que quedaría solo con el IVM”, dijo Ramos. Curiosamente, en el 2019, diputados liberacionistas apoyaron la propuesta de retirar el ROP.

Ahora, como candidato presidencial verdiblanco, Álvaro Ramos matiza lo dicho hace seis años.

En respuesta a consultas de La Nación, el exjerarca de la CCSS reconoció que el ROP es un ahorro a largo plazo pensado para que las personas tengan un ingreso adicional junto a la pensión del IVM, de manera que puedan tener una vejez digna.

“Sin embargo, los tiempos cambian y la realidad de muchas familias hoy es muy distinta. Esto no tiene que ver con candidaturas ni con cálculos políticos, sino con el objetivo fundamental para el que fue creado el ROP: darle a la gente tranquilidad en su vejez", argumentó el aspirante presidencial.

Ramos estimó que hoy miles de personas viven una situación económica asfixiante por decisiones políticas, no técnicas, como el congelamiento de los aumentos en salarios y pensiones.

“Muchas familias hoy tienen deudas que superan lo que reciben del ROP, y eso genera angustia, incertidumbre y desesperanza. Cuando un sistema deja de generar confianza, es una señal clara de que necesita cambios”, argumentó el candidato.

En consecuencia, Ramos aseguró que, en un eventual gobierno suyo, se analizará descongelar los aumentos en pensiones y, “en la medida de lo posible”, en salarios. “No podemos hablar de justicia social si condenamos a nuestros adultos mayores a perder poder adquisitivo año tras año”, aseveró.

Respecto al retiro del ROP, Ramos arguyó que “las personas son dueñas de sus recursos”; por tanto, el gobierno debe “actuar frente a la realidad que hoy viven miles de familias”.

Fotografía de Álvaro Ramos en 2018, cuando ejercía como superintendente de Pensiones. (GRACIELA SOLIS)

Pese a las consultas de este medio, el candidato verdiblanco no respondió explícitamente si, en caso de llegar a Zapote, apoyaría un proyecto de ley para el retiro del ROP.

“Esos recursos no son del Estado: son de las personas. (...) Estamos hablando de su dinero, de su esfuerzo de toda una vida”, se limitó a decir el liberacionista al respecto.

Ramos tampoco respondió si apoya el retiro del 100% del ROP, o un porcentaje menor, ni contestó si esa medida debilitaría el ahorro previsional a largo plazo.

Asimismo, no respondió si ha girado algún lineamiento a los actuales diputados del PLN frente a los proyectos de ley convocados por el Poder Ejecutivo para el retiro de la totalidad del ROP.