Quién es Álvaro Ramos: el joven descrito una vez por Pilar Cisneros como “un caso muy motivador” y que ahora buscará la presidencia con el PLN

Álvaro Ramos Chaves, de 41 años, es el nuevo candidato del Partido Liberación Nacional (PLN) de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Ganó la convención interna del PLN este domingo 6 de abril, con una holgada diferencia sobre sus tres competidores.

A pesar de su relativa juventud, Ramos también ha sido un personaje reconocido en la esfera pública costarricense desde hace muchos años. Primero, como un estudiante aventajado que logró la nota perfecta de admisión a la Universidad de Costa Rica (UCR) a pesar de su discapacidad auditiva —hecho por el que incluso llegó a ser descrito como “un caso muy motivador” por la entonces periodista y ahora diputada Pilar Cisneros en televisión nacional— y, luego, como un técnico de renombre, con experiencia en altos cargos nacionales e internacionales.

¿Quién es Álvaro Ra m os? Resumimos la historia de vida del nuevo candidato presidencial elegido por el partido político más longevo de Costa Rica.

Álvaro Ramos salió a votar este domingo en la Escuela Juan XXIII, de Escazú.

Primeros pasos

Álvaro Ramos nació el 6 de diciembre de 1983. Su madre es Berta Chaves, quien trabajó como funcionaria de la Contraloría General de la República, y su padre es Álvaro Ramos Rechnitz, quien ocupó diversos cargos en materia de seguridad en gobiernos liberacionistas.

Desde su nacimiento, creció con una discapacidad auditiva ; puntualmente, una hipoacusia severa en el oído derecho y una hipoacusia profunda en oído el izquierdo que le obligan a utilizar audífonos y a emplear medios como la interpretación de patrones y la inteligencia analítica para comunicarse.

Esta situación, sin embargo, no limitó sus logros académicos. Se graduó como infor m ático ad m inistrativo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), carrera que empezó a estudiar a los 14 años, y luego como econo m ista de la Universidad de Costa Rica (UCR), centro al que ingresó con la nota máxima de admisión.

Ese fue uno de los primeros logros de su vida que le atrajeron reconocimiento público, incluida una entrevista en el set de Telenoticias, el noticiero de canal 7, con la entonces periodista —ahora diputada de gobierno— Pilar Cisneros. En esa intervención, que hoy circuló de nuevo en redes sociales, Cisneros le describía como “un caso muy motivador”; tratándose de un niño que aprendió a leer y a escribir a los tres años y que por entonces ya destacaba académicamente a pesar de sus problemas auditivos.

Posteriormente, Ramos cul m inó sus estudios de posgrado en la Universidad de Berkeley, en California . Allí estudió un doctorado en Economía.

Vida pública

Luego de esos pasos iniciales, Ramos inició una vida pública mucho más activa, aunque mayormente en puestos técnicos.

Primero, fue director de Estudios Fiscales, del Ministerio de Hacienda; y luego fue nombrado como vice m inistro de Ingresos, entre 2011 y 2014, en la ad m inistración de Laura Chinchilla . Esa fue su primera y única incursión hasta el momento en un puesto de gobierno.

Posteriormente, Ramos se unió como investigador económico en el Banco Central (BCCR) por un breve período, antes de ser designado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) como superintendente de Pensiones para el período 2015-2020 .

Una vez concluida esa gestión, Ramos se mudó a Ginebra, en Suiza, donde se desempeñó co m o asesor técnico de la Organización Internacional del Trabajo .

Luego, regresó al país en 2022 para asumir la presidencia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) , un puesto en el que solo permaneció por cuatro meses. El presidente Rodrigo Chaves lo destituyó por diferencias sobre la aplicación de un aumento salarial que previamente había sido congelado para los trabajadores de la institución y, desde entonces, la confrontación entre ambos no dejó de crecer hasta ahora.

En una reciente entrevista televisiva con el canal Opa, la diputada oficialista Pilar Cisneros dijo haber sido ella quien le recomendó al presidente Rodrigo Chaves la selección de Ramos para colaborar con su gobierno. También dijo haber convencido a Ramos de volver a Costa Rica para trabajar por el país. Sin embargo, la legisladora dijo sentirse “defraudada” luego del paso de Ramos por la Caja y de sus conflictos con el mandatario.

Desde su salida del gobierno de Rodrigo Chaves, Ramos ha manifestado múltiples otras diferencias con las posturas, las políticas y el estilo del actual presidente. En una reciente entrevista con el programa Interferencia, de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica (UCR), incluso señaló que nunca antes había pensado buscar la Presidencia de la República, pero que su paso por la actual administración le convenció de que el país “va por el camino equivocado” y de la necesidad de impulsar su proyecto político.

Álvaro Ramos está casado desde 2013 y tiene dos hijas de cuatro y ocho años.

Figura “externa”

A pesar de su antecedente co m o vice m inistro de Hacienda en el gobierno de Laura Chinchilla, Ra m os es visto co m o una figura relativa me nte externa dentro del PLN. No ha sido líder, ni militante histórico, coinciden figuras del Partido y analistas.

Durante la contienda interna por la candidatura verdiblanca, otros aspirantes incluso le reclamaron declaraciones suyas de 2024, en las que decía analizar una eventual candidatura con “varios partidos” y en las que se describía como un funcionario sin colores políticos definidos.

No obstante, personajes de primer nivel en la agrupación verdiblanca le ven como un outsider capaz de atraer votos fuera de Liberación Nacional, tal como dijo textualmente el exalcalde de San José y excandidato presidencial en 2014, Johnny Araya, este mismo domingo antes de darle su voto.

También le apoyan otras grandes figuras liberacionistas como el expresidente Óscar Arias. Este último dijo desde horas de la tarde pensar que el economista tendría un triunfo “arrollador” este domingo y ver en él a un candidato joven, inteligente, preparado y con disposición para gobernar.