Pensiones del ROP: Jerarca de Supén se refiere a propuestas sobre retiro total o acelerado de recursos

El ROP fue creado en el 2000, mediante la Ley de Protección al Trabajador (N.º 7983).

Hermes Alvarado, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), se refirió este jueves a las propuestas que proponen permitir el retiro total o acelerado de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

El superintendente presentó, durante una conferencia realizada este 27 de noviembre, diez argumentos relacionados con lo que consideró “interpretaciones inadecuadas” en relación con el ROP.

Alvarado advirtió que un retiro masivo del ROP afectaría a todos los afiliados, pues los recursos están invertidos en instrumentos de largo plazo que, al venderlos de manera anticipada, reducirían su valor en el mercado.

“Cualquier posibilidad de retiro parcial o total va a socavar el sistema de pensiones. La posición técnica y objetiva de Supén es invariable. No podemos permitir que se dé una situación de esas”, afirmó el jerarca.

También señaló que un retiro masivo tendría efectos macroeconómicos, debido a que los recursos representan cerca del 10% de los activos financieros del país.

Según Alvarado, esto generaría presiones inflacionarias, impacto en tasas de interés y riesgos para la estabilidad financiera.

La Superintendencia ya había advertido que al menos cinco propuestas legislativas que proponen un retiro total o acelerado de los fondos de este régimen, e incluso modificar principios fundamentales del ROP.

