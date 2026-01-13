Álvaro Ramos plantea el retiro del ROP como una de las primeras leyes que apoyaría como presidente, pese a que antes criticó la idea

Álvaro Ramos presentó sus propuestas ante simpatizantes del PLN durante una actividad política realizada en Cartago.

Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), anunció el domingo en Cartago que, de llegar a Zapote, apoyaría un proyecto de ley para permitir el retiro del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), una idea que criticó cuando dirigía la Superintendencia de Pensiones (Supén).

En 2019, como superintendente, Ramos fue un férreo opositor a este tipo de iniciativas. No obstante, seis años después, ya como candidato presidencial, cambió su posición sobre la propuesta de permitir a los pensionados el retiro del 100% del ROP.

El liberacionista sostiene que el proyecto de ley en esa línea formaría parte del paquete de iniciativas que convocaría como primer acto en un eventual Gobierno suyo, durante el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.

Frente a cientos de liberacionistas cartagineses, el candidato indicó que la iniciativa pretende devolver “ordenadamente” el retiro del ahorro voluntario del ROP, con el argumento de que se trata de recursos acumulados por los trabajadores a lo largo de años y cuyo acceso, afirmó, ha sido limitado.

“Mientras los últimos gobiernos congelaron salarios y pensiones, también congelaron la confianza. Lo ahorrado es sagrado. Es tiempo de justicia”, expresó el candidato.

Sin embargo, el discurso del verdiblanco era otro: “El retiro total atenta contra el concepto de pensión complementaria”, manifestó en ese entonces.

Aseguró que, en países donde se ha implementado la medida, que puede resultar muy popular, el 70% de los pensionados consume el dinero al término de los 10 años.

“El verdadero daño se lo hacen al pensionadoque quedaría solo con el IVM”, dijo Ramos. Curiosamente, en el 2019, diputados liberacionistas apoyaron la propuesta de retirar el ROP.

Ahora, como candidato presidencial verdiblanco, Álvaro Ramos matiza lo dicho hace seis años.

Otras propuestas

Ramos también señaló que otras de las propuestas de ese primer paquete es promover una ley para brindar alivio inmediato a personas altamente endeudadas, a quienes describió como atrapadas en intereses impagables y expuestas al crédito ilegal y al crimen organizado.

Además, el candidato anunció un plan de incentivos para empresas que contraten personas jóvenes, con énfasis en mujeres, bajo un programa denominado “Primera oportunidad”, con el que busca atender las dificultades de inserción laboral de ese grupo poblacional.

Las propuestas forman parte de los ejes que Ramos ha venido presentando en actividades de campaña de cara a las elecciones del próximo 1.° de febrero.