Nogui Acosta contradice a Laura Fernández sobre entrega del ROP: ‘No hay nada más irresponsable’

El exministro y aspirante a diputado del chavismo reafirmó su oposición a la devolución anticipada del ROP, mientras que la candidata presidencial de su partido ha defendido públicamente esa medida

Por Lucía Astorga
Nogui Acosta, candidato a diputado del PPSO, reafirmó su oposición a la entrega total del ROP, postura que contradice la defendida por la aspirante presidencial de la agrupación chavista, Laura Fernández.
Nogui Acosta, candidato a diputado del PPSO, reafirmó su oposición a la entrega total del ROP, postura que contradice la defendida por la aspirante presidencial de la agrupación chavista, Laura Fernández. (La Nación/Diseño Canve/Diseño Canva)







