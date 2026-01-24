Nogui Acosta contradice a Laura Fernández sobre entrega del ROP: ‘No hay nada más irresponsable’

Nogui Acosta, candidato a diputado del PPSO, reafirmó su oposición a la entrega total del ROP, postura que contradice la defendida por la aspirante presidencial de la agrupación chavista, Laura Fernández.

Consultado sobre si apoyaría un proyecto de ley para devolver de manera íntegra los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), el exjerarca respondió que “no hay nada más irresponsable que decir que sí cuando uno no sabe las consecuencias de las acciones”. La afirmación la realizó este viernes durante el debate de candidatos a diputados por San José, organizado por Grupo Repretel–Monumental.

Nogui Acosta califica de "irresponsable" apoyar la entrega total del ROP

Acosta continuó su argumentación señalando la necesidad de analizar el tema, pero sin necesidad de “crear una expectativa de lo que implica”. Relató que una vez se encontró con un señor en la calle que le habría contado que se pensionó por incapacidad, por lo que le dieron ¢11 millones “y los gastó en dos años”.

“Ahí es donde, yo creo, que nosotros tenemos que saber cuáles son las consecuencias para eso, pero también para los jóvenes. En los jóvenes es en los que tenemos que pensar cuando tomamos decisiones y yo creo que ahí no lo hemos hecho”, agregó.

La postura de Acosta es la misma que sostuvo cuando estuvo al frente del Ministerio de Hacienda, cargo al que renunció el 31 de julio de 2025 para buscar una candidatura a diputado por el oficialismo. Sin embargo, esa posición contrasta con la que ha defendido en los últimos meses la candidata presidencial de su partido, Laura Fernández.

En diciembre, durante una entrevista en el programa Nuestra Voz, Fernández se mostró a favor de la entrega total del ROP. “El ROP es de las personas pensionadas, es de los adultos mayores, por eso hay que entregárselo a los adultos mayores a partir de los estudios técnicos que indiquen cómo se debe hacer, en cuánto tiempo. Pero el ROP es de los adultos mayores, estoy 100% de acuerdo en que se les entregue”, afirmó.

Esa declaración representó un cambio de postura. Dos meses antes, en una entrevista con canal 13, la aspirante presidencial había advertido sobre los riesgos de ese tipo de medidas. “Ha habido muchos países donde a las personas les dan el ROP, lo gastan y, después, se quedan sin ahorros para la vejez. Debemos garantizar la protección social que le permita a nuestros adultos mayores tener los recursos económicos suficientes para tener una vejez digna”, señaló entonces.

En la entrevista con Nuestra Voz, en lugar de reconocer ese viraje en su discurso, Fernández atribuyó la controversia a los medios de comunicación. “¡Qué dicha que me hacen esa pregunta! Porque la prensa canalla y la gente que hace fake news andan sacando cosas falsas sobre mí, diciendo que yo dije que el ROP no hay que dárselo a las personas. ¡Eso es falso!”, aseguró.

Las reformas para permitir la devolución total del ROP nunca fueron una prioridad ni un tema de debate nacional en tres años y medio del gobierno de Rodrigo Chaves, hasta que el pasado mes de diciembre, el mandatario convocó dos proyectos de ley, durante el periodo de sesiones extraordinarias, para permitir el retiro total de los recursos.

La inclusión en la agenda legislativa de ambos expedientes coincidió con la campaña electoral y la votación para definir el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves. Las iniciativas son impulsadas por el diputado exliberacionista Gilberth Jiménez y la legisladora oficialista Ada Acuña.