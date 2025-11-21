Economía

Hacienda coloca bonos de deuda por 1.000 millones de euros en Costa Rica

Esta es la primera emisión en euros hecha por Hacienda en Costa Rica. Monto supera petición hecha por Gobierno a diputados, pero rechazada en setiembre.

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
La colocación de deuda en euros tiene un vencimiento en 2030 y el rendimiento es de 5,5%, informó Hacienda. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ministerio de HaciendaEmisiónDeudaEuros
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.