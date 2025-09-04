Política

Ministro de Hacienda pide a jefes de fracción aprobar autorización a gobierno para captar eurobonos

Rudolf Lücke aseguró que ya se están viendo los efectos en las tasas crediticias de que Hacienda vaya a captar en el mercado interno

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira

El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, les pidió a los jefes de las fracciones legislativas que la Asamblea Legislativa apruebe, en segundo debate, el proyecto de ley para autorizar la colocación de títulos valores en el mercado internacional, conocidos popularmente como eurobonos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EurobonosRudolf LückeMinistro de HaciendaTasa básica pasivaAumento en pago de créditos
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.