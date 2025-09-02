Política

Rudolf Lücke rechaza lo pactado por Nogui Acosta con el PLN sobre eurobonos

Ministro de Hacienda urge que autorización para colocación de títulos valores en el mercado internacional se apruebe lo antes posible

Por Aarón Sequeira

A pesar de que Nogui Acosta trató de avanzar bastante un acuerdo sobre los eurobonos con el Partido Liberación Nacional (PLN), cuando aún era ministro de Hacienda, el actual jerarca de esa cartera, Rudolf Lücke, tiene una opinión muy diferente respecto de su antecesor.








EurobonosPLNRudolf LückeMinistro de Hacienda
