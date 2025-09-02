Rudolf Lücke rechaza lo pactado por Nogui Acosta con el PLN sobre eurobonos

A pesar de que Nogui Acosta trató de avanzar bastante un acuerdo sobre los eurobonos con el Partido Liberación Nacional (PLN), cuando aún era ministro de Hacienda, el actual jerarca de esa cartera, Rudolf Lücke, tiene una opinión muy diferente respecto de su antecesor.

El ministro aseguró este lunes, en la Asamblea Legislativa, que su interés se centra en tener acceso, lo antes posible, a financiamiento en condiciones más baratas que las del mercado interno.

“La idea con los eurobonos es que se aprueben, en segundo debate, así como están”, dijo el jerarca a La Nación.

A principios de junio, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley en primer debate para autorizar al Ministerio de Hacienda que realice dos emisiones, de $1.000 millones cada una, en títulos valores en el mercado internacional, conocidos como eurobonos.

Se trata de los montos de deuda en el mercado externo que Hacienda no había podido colocar en 2024 y 2025, por lo que solicitó que el Congreso le autorice hacer el primero de ellos este año y el siguiente, en 2026.

No obstante, la iniciativa apenas tuvo los votos necesarios para su aprobación, pues lo avalaron 21 congresistas y 19 estuvieron en contra. Para el segundo debate, cuya aprobación necesita obligatoriamente 38 votos, el PLN puso condiciones.

El acuerdo entre Liberación y Nogui Acosta, cuando aún era ministro, pretendía triplicar el permiso para la colocación de eurobonos hasta 2030 y por el triple del monto que establece el proyecto hoy, es decir, $6.000 millones, a $1.000 millones cada año.

Dicho acuerdo no llegó a materializarse, al momento en que Nogui Acosta renunció al ministerio para irse a la campaña electoral, para buscar una diputación con el chavista Pueblo Soberano (PPSO).

El único mecanismo para hacerle modificaciones al proyecto aprobado en primer debate es retrotraerlo, hacerle cambios, y volverlo a aprobar en primer debate.

Lücke aseguró que los indicadores establecidos en la ley para poder hacer la colocación de los eurobonos este 2025 se están cumpliendo y dijo que, entre eso indicadores, solo quedaba cumplir con la colocación de escáneres.

“La idea es que los escáneres estén instalados a mediados de setiembre. En ese sentido, nuestro interés es tratar de tener la emisión de eurobonos este año, para tener acceso a recursos más baratos”, dijo el ministro.

El jerarca alegó que los partidos políticos deberían ver esto como un beneficio, porque la mayoría de recursos los terminará utilizando el nuevo gobierno, sea del partido que sea, ya con una autorización de títulos valores aprobada.

“Es un beneficio, porque habría menor presión en los presupuestos que se aprueben”, dijo Lücke.

El jerarca agregó que, cuanto más se atrase la aprobación de los eurobonos, mayor sería el costo para el financiamiento del país.

La negativa del PLN a aprobar el plan de eurobonos tal como pasó por el primer debate se debía a que, según esa fracción, la propuesta suaviza los indicadores que debe cumplir Hacienda para la colocación en el mercado internacional.

Liberación estaba dispuesta a suavizar esos indicadores, solo si se incrementaba el monto a $6.000 millones.

La propuesta de Nogui Acosta era cambiar los indicadores establecidos en la ley de eurobonos vigentes, de porcentajes a valores nominales, por ejemplo, que el balance primario fiscal del Gobierno Central no sea ya de un 2,25% para 2025 y de un 2,45% para 2026, sino que sea así: ¢600.000 millones para 2025, ¢670.000 millones para 2026, ¢720.000 millones para 2027, ¢770.000 millones para 2028 y ¢820.000 millones para 2029, de previo a hacer la última colocación, de 2030.

También habría mayor flexibilidad en la relación del pago de intereses de la deuda del Gobierno Central al PIB, para este y los próximos años.