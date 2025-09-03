Eurobonos: PLN niega votos para autorizar endeudamiento barato al gobierno de Rodrigo Chaves

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) se niega a poner los votos para el proyecto de ley sobre eurobonos tal como fue aprobado en primer debate, según lo confirmó el jefe de su fracción, Óscar Izquierdo.

Se trata del expediente 24.462, que modifica la ley de autorización para emitir títulos valores en el mercado internacional, popularmente conocidos como eurobonos, y que está empantanado desde inicios de junio.

Tal como fue aprobado por una exigua mayoría de diputados, apenas suficiente para superar el primer debate, el plan permite al Poder Ejecutivo colocar $2.000 millones en eurobonos, que no pudo ejecutar en 2024 y 2025, por incumplir los requisitos establecidos por la ley.

El proyecto permite que ejecute $1.000 millones este año y el resto, en 2026, siempre que cumpla con indicadores fiscales y la colocación de los escáneres antidrogas en los puestos fronterizos, tanto terrestres como marítimos.

El PLN estuvo en conversaciones con Nogui Acosta, cuando todavía era ministro de Hacienda, para triplicar la autorización de endeudamiento con eurobonos, es decir, hasta los $6.000 millones, lo que habría alcanzado para todo el próximo periodo presidencial.

Sin embargo, la salida de Acosta del gabinete, para irse a la campaña electoral en busca de una diputación, ahogó las conversaciones, de las que el PLN ahora aduce no saber mayor cosa.

En declaraciones a La Nación, Óscar Izquierdo dijo que no hubo ningún pacto, sino solo conversaciones con el ahora exministro y analizando algunas posibilidades. “Pero no llegamos a ningún acuerdo”, dijo.

Izquierdo aseguró que, tal como está el expediente, no tendrá los votos para el segundo debate. La Constitución Política exige que toda autorización de financiamiento internacional para el Estado costarricense deba ser aprobada por una mayoría calificada de la Asamblea Legislativa, es decir, 38 votos.

“El PLN estuvo tratando de que se aprobaran algunas mociones, 12 o 14, pero el gobierno se opuso. Justamente, nos pareció que el gobierno estaba intentando bajar o suavizar los indicadores. Eso nos parecía irregular, insistimos en que no fuera así; sin embargo, el gobierno decidió no aceptar ninguna de las mociones”, puntualizó el vocero verdiblanco.

Izquierdo aseguró que, incluso, promovieron que se aprobara alguna de las mociones de otros legisladores, pero al final el oficialismo lo impidió.

Pilar Cisneros: ‘Si no se aprueban, el castigo sería para la gente’

Frente a la posición del PLN de negar los votos para los eurobonos, la jefa oficialista de Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, alegó que si no se aprueban, el castigo sería para todos los costarricenses, porque subirían las tasas de interés de los créditos.

El punto para la vocera chavista es que los eurobonos facilitarían financiamiento en buenas condiciones para las obligaciones del Gobierno Central, pero si no se autorizan, entonces la administración de Rodrigo Chaves debe financiarse en el mercado interno, lo que encarece el financiamiento en el país.

“Una familia que tiene un préstamo de ¢65 millones para una casa va a tener que pagar ¢54.000 más por mes, y si tienen un financiamiento de un carro, serán ¢12.000 más por mes. Todos estamos endeudados, a todos les va a subir. Entonces, cuál es el negocio, a todos les va a subir, para quién es el castigo", señaló Cisneros.

La oficialista alegó que la posición del PLN no es patriótica, sino una sacada de clavo con Rodrigo Chaves. Agregó que, en el mercado internacional, Hacienda puede conseguir incluso financiamiento a 30 años.

Este medio intentó tener una opinión del exministro de Hacienda, Nogui Acosta, sobre el tema, pero al cierre de este artículo no había respondido.