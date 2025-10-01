PLN sepulta eurobonos

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) sepultó el proyecto de ley para autorizarle al gobierno de Rodrigo Chaves la colocación de $2.000 millones en títulos valores de deuda externa, más conocidos como eurobonos.

Este martes, en el plenario, se votó en segundo debate la iniciativa, la cual requería la aprobación con mayoría calificada, es decir, 38 votos. Sin embargo, solamente 24 congresistas votaron a favor.

LEA MÁS: Ministro de Hacienda pide a jefes de fracción aprobar autorización a gobierno para captar eurobonos

La mayoría de votos negativos fueron del PLN, junto con la presidenta legislativa en ejercicio, la socialcristiana Vanessa Castro, Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), y las cinco diputadas independientes.

Antes de la votación, hubo llamados de la jefa oficialista, Pilar Cisneros; el subjefe chavista, Daniel Vargas, y la diputada Ada Acuña para que dieran los votos a favor.

En 2022, la Asamblea Legislativa aprobó $5.000 millones en eurobonos para que el gobierno financiara sus gastos con deuda externa, que es más barata que el financiamiento doméstico.

Esa autorización le permitió colocar $1.500 millones en el primer semestre de 2023 y una cantidad idéntica para el segundo semestre de ese año.

LEA MÁS: Eurobonos: PLN niega votos para autorizar endeudamiento barato al gobierno de Rodrigo Chaves

No obstante, el incumplimiento de requisitos para colocar los $2.000 millones restantes obligó a Chaves a acudir nuevamente a los diputados, para que reformaran la ley de 2022 y le permitieran colocar ese monto adicional, pero con requisitos más suaves.

La iniciativa habría permitido al Ejecutivo colocar $1.000 millones este año y otro tanto en 2026, lo cual habría asegurado una importante fuente de financiamiento, con mejores condiciones.

LEA MÁS: Diputados aprueban reforma para autorizar a gobierno colocar $2.000 millones en eurobonos

Aunque el proyecto había superado el primer escollo, con la votación en primer debate, no logró los números para la segunda votación. Liberación había conversado con el exministro de Hacienda, Nogui Acosta, la posibilidad de triplicar el monto y dejar autorizadas colocaciones hasta 2030, pero ese diálogo no fructificó.

El nuevo ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, pidió olvidar esas negociaciones, y que se aprobara la iniciativa tal como estaba, con solo $2.000 millones, pero el PLN no cedió en su posición.

Luego de la votación negativa, el proyecto fue enviado al archivo.

Noticia en desarrollo