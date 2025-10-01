Política

PLN sepulta eurobonos

Autorización para colocar $2.000 millones requería 38 votos, pero solo tuvo 24; FMI había solicitado aprobación de ese proyecto temprano este martes.

Por Aarón Sequeira

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) sepultó el proyecto de ley para autorizarle al gobierno de Rodrigo Chaves la colocación de $2.000 millones en títulos valores de deuda externa, más conocidos como eurobonos.








