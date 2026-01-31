Tipo de cambio del dólar cumple casi dos meses continuos por debajo de ¢500

El tipo de cambio del dólar se redujo este viernes en comparación con el mismo día de la semana pasada.

El tipo de cambio del dólar respecto al colón cumple casi dos meses continuos por debajo de ¢500 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), pues la última ocasión en la que superó ese umbral fue el 10 de diciembre del año pasado.

Este viernes 30 de enero, esta tendencia se extendió, pues el precio de la divisa cerró en ¢496,04 en el Monex, lo que representa una reducción de ¢3,35 en comparación con el mismo día de la semana pasada.

Esta disminución en el precio del dólar se dio luego de que la semana previa subiera ¢12,13 frente a los ¢487,26 del viernes 16 de enero, manteniendo una tendencia al alza hasta alcanzar los ¢499,39 el 23 de enero, su nivel más alto en lo que va de 2026.

Durante esta semana, el precio promedio de la moneda estadounidense en el mercado osciló entre los ¢497,08 del lunes y los ¢493,98 de la sesión del martes, su cotización más baja de los cinco días, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Este viernes se negociaron $33,81 millones en 236 transacciones, un monto inferior a los $50,43 millones del cierre de la semana pasada. La jornada con la negociación más alta fue el martes, con $64,82 millones, mientras que la sesión con el volumen más bajo fue el miércoles, con $18,01 millones.

En las cinco sesiones semanales se negociaron $192,55 millones en Monex, cifra superior en $69,98 millones a la de la semana previa, cuando se transaron $122,57 millones en el mercado.

Durante este viernes, el dólar abrió la jornada en el Monex a ¢495 y se transó a un valor mínimo de ¢492,88. Luego se negoció a un valor máximo de ¢497,50 y la última transacción se concretó a un precio de ¢495,10 por cada divisa.

En relación con la intervención del Banco Central, el ente emisor adquirió $64 millones mediante compras propias para alimentar sus reservas monetarias internacionales en Monex y otros $342 millones de forma directa a una entidad pública. La semana pasada no compró dólares por este motivo.

El emisor también intervino en el Monex para atender la demanda del sector público no bancario (SPNB), adquiriendo $52,14 millones entre lunes y viernes, cifra superior a los $40,78 millones de las sesiones de la semana anterior.

Durante lunes y miércoles (último dato disponible al cierre de esta nota), las ventanillas de los intermediarios cambiarios reportaron un superávit, ya que las compras de dólares a sus clientes superaron las ventas.

En total, los intermediarios adquirieron $459,87 millones y vendieron $401,55 millones, lo que dejó un remanente de $58,32 millones, según datos publicados por el Banco Central.

A las 3:00 p. m. del viernes, todas las entidades bancarias compraban el dólar a ¢480 o más. En el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional y el Banco Popular, el precio de venta era de ¢502. Otros operadores privados ofrecían la divisa entre ¢501,60 y ¢504.