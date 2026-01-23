Tipo de cambio subió ¢12,13 en la semana y se acerca a los ¢500

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) cerró esta semana con alza significativa. El promedio ponderado del precio del dólar finalizó en ¢499,39 este viernes, es decir, subió ¢12,13 frente a los ¢487,26 del pasado viernes 16 de enero.

Pese a la subida relevante, la divisa sigue por debajo de los ¢500. La última vez que el valor del dólar estuvo por arriba de esta centena fue el 10 de diciembre del 2025, cuando se ubicó en ¢501, de acuerdo con el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Noticia en desarrollo.