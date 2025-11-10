BCCR redujo compra de dólares para reservas, pero aumentó adquisición de divisas por otro motivo

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) redujo su compra de dólares para alimentar de manera directa sus reservas monetarias internacionales, pero aumentó la adquisición de divisas por otro motivo.

Según la información de las intervenciones del Banco Central en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), en las primeras 212 sesiones de este 2025 el emisor adquirió $4.761,6 millones.

De ese total, $214,8 millones fueron operaciones propias para sus reservas monetarias y los $4.546,8 millones restantes se adquirieron para satisfacer las necesidades del sector público no bancario (SPNB).

Las cifras contrastan con lo visto el año pasado, cuando la demanda fue más equilibrada. Si bien el monto total adquirido fue similar (fue de $4.859,8 millones, $98,2 menos), el emisor compró $2.170,2 millones para reservas y $2.689,4 millones para el SPNB.

Alonso Alfaro, economista jefe del Banco Central, remarcó que la entidad ha comprado un monto similar de divisas al del año pasado. Es decir, la fuerza de demanda ha sido semejante, pero la categorización es distinta, pues la mayor compra es para el sector público.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, explicó que este ha sido un año de mucha demanda de divisas por parte del sector público, la cual han podido cubrir día a día por medio del mercado, que continúa siendo superavitario.

”Este fue un año de alta demanda de dólares para el sector público, toda la proveyó el mercado contemporáneamente. Como sabemos que vendrán demandas adicionales, compramos todo lo que nos demandan y, a veces, un poquito más”, afirmó el jerarca.

Actualmente, el Banco Central también mantiene una reserva para atender futuras demandas del sector público, la cual asciende a unos $692 millones, según Madrigal.

Carlos Fernández, exgerente bancario, comentó que esta mayor presión por parte del sector público en el mercado cambiario dificulta la acumulación de reservas de forma directa al BCCR.

Por su parte, Pablo González, gestor de Portafolios de Mercado de Valores, explicó que el aumento en las compras del sector público se ha dado por mayores necesidades de las instituciones.

González destacó particularmente a Hacienda, que tuvo altas compras de divisas entre mayo y julio. “El Banco ha respondido casi de manera contemporánea en la reposición de esas reservas, incluso generando un ligero exceso, algo que el mismo Banco Central había comentado en alguna oportunidad que iba a seguir haciendo mientras las condiciones del mercado lo permitan”, agregó.

El presidente del Banco Central enfatizó en que el ente emisor ha ejercido una fuerza de demanda en el año que, de no haberse hecho, el tipo de cambio probablemente habría bajado más. Al 5 de noviembre, el precio de la divisa se redujo de ¢511,17 a ¢504,41 en el último año.

“La demanda (de dólares del BCCR) ha sido más o menos estable. Nada más que el sector público ha demandado más, entonces ha quedado menos para reforzar reservas ¿Por qué no reforzamos reservas más? Porque estamos dentro de los rangos autorizados por Junta Directiva”, añadió.

No obstante, Madrigal añadió que todavía tienen espacio para alimentar sus reservas y que, si el mercado provee las divisas suficientes, van a participar, ya que la abundancia de dólares se mantiene en la economía costarricense.

Una mayor abundancia de divisas empuja el precio del dólar hacia la baja, mientras que con un menor flujo, las presiones tienden al alza. El valor de la divisa depende de la interacción entre las fuerzas de oferta y la demanda del mercado.

De acuerdo con el más reciente Informe de Política Monetaria, publicado en octubre, la abundancia relativa de divisas en la economía fue la que propició una “ligera caída” en el tipo de cambio del dólar.

Hasta el 23 de octubre, el superávit acumulado de las operaciones cambiarias del público con los intermediarios cambiarios ascendió a los $5.496,3 millones, un monto inferior al registrado en igual periodo del año pasado, cuando fue de $5.644 millones.

En términos del promedio diario, el superávit del 2025 ($26,9 millones) fue menor al del 2024 en cerca de $800.000, resultado de un incremento en la demanda de $3,1 millones mayor al de la oferta, que fue de $2,5 millones.

Saldo reservas

El Banco Central aumentó sus reservas monetarias a un nivel récord en los últimos años, en un contexto de mayor abundancia de divisas en la economía costarricense. Al 3 de noviembre, el saldo alcanzó $15.892,7 millones, una cifra considerablemente superior a los $14.027,4 millones del mismo día del 2024.

Incluso, entre finales de octubre e inicios de noviembre, el nivel de reservas monetarias sobrepasó los $16.000 millones, una cifra sin precedentes. El saldo de reservas se ha mantenido, durante este año, por encima de los $14.000 millones.

Esto a pesar de que el Banco Central retomó hasta el 23 de octubre la compra de divisas en Monex para reforzar sus reservas monetarias luego de un extenso periodo en pausa. La última ocasión que lo hizo, antes de esa fecha, fue el 5 de marzo.

Para González, las compras adicionales para alimentar las reservas se darían cuando la oferta sea excedente, una vez atendidas la necesidades del sector privado y del SPNB, pues se encuentran en niveles adecuados según la metodología del BCCR.

Las reservas actúan como un blindaje para enfrentar adversidades externas. Son un seguro que permite al país afrontar y mitigar los impactos de choques negativos, manteniendo así la estabilidad de la economía.

El Banco Central ha tenido una participación muy activa en el mercado cambiario como comprador neto de dólares y ha adquirido miles de millones en los últimos años debido a la mayor abundancia de divisas.

Panorama para fin de año

El tipo de cambio del dólar se ha mantenido relativamente estable en lo que va de 2025. Al 5 de noviembre, el precio del dólar disminuyó en ¢6,76, desde los ¢511,17 de 2024 a los ¢504,41 de este año.

Fernández señaló que es probable que en el cierre del año se presente una mayor oferta de divisas, por lo que es posible que el precio del dólar se mantenga en niveles similares al actual.

En esto coincidió González, quien señaló que las condiciones apuntan a cierta estabilidad para lo que resta del 2025. No obstante, añadió que pueden existir presiones a la baja por el inicio de la temporada alta de turismo y por los gastos de las empresas para los pagos de obligaciones en diciembre.

De acuerdo con el Banco Central, el tipo de cambio mostró una mayor estabilidad en los primeros 204 días del año (al 23 de octubre; corte del IPM) en comparación con igual lapso del 2024.