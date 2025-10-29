Economía

¿Costa Rica tiene política de tipo de cambio no oficial? Esto dice el Banco Central y 5 economistas

Economistas piden claridad sobre las intervenciones del Banco Central en el mercado de divisas

Por Gustavo Ortega Campos
Expertos del Banco Central de Costa Rica y economistas analizan la estabilidad del tipo de cambio y las intervenciones del BCCR en el mercado de divisas.
Las opiniones entre economistas y el Banco Central contrastan sobre si existe una política no oficial para mantener bajo el valor del dólar frente al colón. En la fotografia: Róger Madrigal, presidente del BCCR; Eduardo Lizano, exjerarca del ente emisor; y Gloriana Ivankovich, directora ejecutiva de la Academia de Centroamérica. (Hecho en Canva con fotos de La Nación/La Nación)







