Banco Central confirma revisión de la meta de inflación de Costa Rica en 2026

Costa Rica mantiene su inflación en terreno negativo desde hace más de dos años, mientras el Banco Central evalúa cambios al esquema adoptado en 2018.

Por Gustavo Ortega Campos
Edificio del Banco Central de Costa Rica en San José, con una ilustración de porcentajes y monedas que simbolizan la revisión del esquema de meta de inflación prevista para 2026.
El Banco Central de Costa Rica revisará en 2026 el esquema de meta de inflación, vigente desde 2018, según confirmó su presidente, Róger Madrigal. (Fotocomposición en Canva/Archivo/Fotocomposición en Canva/Archivo)







