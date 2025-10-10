Economía

Junta Directiva del BCCR pone sobre la mesa la meta de inflación: ‘Es irreal’

Meta del Banco Central es del 3%, pero desde hace 29 meses la inflación no se ubica ni siquiera en el rango de tolerancia, entre 2% y 4%.

Por Luis Enrique Brenes
La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) puso nuevamente sobre la mesa la necesidad de revisar la meta de inflación del país, que actualmente está en el 3%.
El presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal (derecha), y el directivo Jorge Guardia (izquierda) coincidieron en que la meta de inflación debe revisarse. (Redacción de La Nación/LN con imágenes de archivo)







