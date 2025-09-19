Banco Central reduce su tasa de política monetaria por segunda sesión consecutiva

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) es la encargada de tomar las decisiones de política monetaria.

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) decidió, este jueves 18 de setiembre, bajar su tasa de política monetaria (TPM) en 25 puntos base (p. b.), para ubicarla en 3,50% anual.

Desde el 18 de octubre del 2024 y hasta este 17 de julio del 2025, la TPM se mantuvo en 4%. Esta es la segunda reducción consecutiva de 25 p. b. que realiza el emisor.

En el marco de esta decisión, la Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica (Canatur) y la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) enviaron cartas al Banco Central, en las que solicitaban una reducción en la TPM.

Canatur advirtió que el sector turismo atraviesa una coyuntura de alto riesgo y fragilidad. Entre los argumentos expuestos, la organización recordó que la inflación se mantiene en terreno negativo y fuera del rango meta definido por el Banco Central.

En agosto, la inflación en Costa Rica experimentó una variación interanual de -0,94%, de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El indicador interanual acumuló cuatro registros consecutivos en terreno negativo, ya que en mayo fue de -0,12%, en junio, -0,22%; y en julio, -0,61%. Con este resultado de agosto, la inflación acumula 28 meses por debajo del rango de tolerancia, que es de ± 1 punto porcentual (p. p.) alrededor de la meta del 3%.

Noticia en desarrollo.