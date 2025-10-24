Banco Central mantiene sin cambios la tasa de política monetaria

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR), decidió este jueves mantener su tasa de política monetaria en 3,50% anual.
Desde el 18 de octubre de 2024 hasta el 17 de julio de 2025, la TPM se mantuvo en 4%. En julio pasado se decidió una disminución de 25 puntos base (p. b.) y fue repetida en setiembre con otra reducción de 25 p. b. para ubicarse en 3,50%.
La TPM es la principal referencia para el mercado en colones, debido a que influye tanto en los créditos como en los ahorros.
Noticia en desarrollo