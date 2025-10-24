Economía

Banco Central mantiene sin cambios la tasa de política monetaria

Tasa de política monetaria, referente para créditos e inversiones en colones, se mantiene en 3,50% anual.

Por Gustavo Ortega Campos
Fachada del Banco Central de Costa Rica con esculturas de bronce en primer plano y un montaje de billetes en colones, ilustrando la decisión de reducir la tasa de política monetaria al 3,50% anual.
La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica acordó la tasa de política monetaria este 23 de octubre. (Fotocomposición en Canva/Archivo/Fotocomposición en Canva/Archivo)







TPMTasa de Política MonetariaBCCRBanco Central de Costa Rica
