Avalancha de dólares en Monex lleva tipo de cambio a su valor más bajo en meses

El tipo de cambio del dólar en Costa Rica cerró este jueves en su valor más bajo desde el 27 de marzo.

El tipo de cambio del dólar llegó a su valor más bajo desde el 27 de marzo en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) este jueves 23 de octubre, en medio de una importante oferta de divisas en la platafoma.

El precio de la divisa cerró la sesión en ¢501,81, con lo cual se redujo en ¢1,18 respecto al mismo día de la semana anterior. La cotización de este jueves fue la más baja en casi siete meses.

Durante la semana, la cotización promedio de la divisa en la sesión ha oscilado entre los ¢504,79 del martes y los ¢501,81 del jueves, registrando un comportamiento a la baja en el Monex.

La jornada estuvo marcada por una fuerte negociación de divisas en el Monex, debido a que se transaron $121,7 millones en 198 operaciones. Este fue el monto más alto de lo que va del año y el mayor desde el 6 de diciembre de 2023, cuando se movieron $132,1 millones.

Una mayor abundancia de divisas empuja el precio del dólar hacia la baja, mientras que con un menor flujo, las presiones tienden al alza. El valor de la divisa depende de la oferta y la demanda del mercado.

Róger Madrigal, presidente del BCCR, explicó que el resultado de la negociación de este jueves fue el mercado funcionando.

“Hubo muchos costarricenses que por alguna razón llegaron a vender muchos dólares al Banco, en el Monex, y el Banco los compró. Y se compraron al precio que el mercado dictó. El movimiento fue coherente, el precio baja cuando la cantidad ofrecida aumenta”, explicó Madrigal.

La cifra negociada este jueves es la cuarta más alta en Monex, según los registros del Banco Central de Costa Rica (BCCR). La última ocasión en que se transaron más de $100 millones fue el 24 de junio de 2024.

Incluso, este 23 de octubre el Banco Central retomó la compra de divisas en Monex para reforzar sus reservas monetarias internacionales luego de un extenso periodo en pausa. La última ocasión que lo hizo fue el 5 de marzo.

El ente emisor también intervino en el Monex para atender la demanda del sector público no bancario (SPNB), adquiriendo $57,05 millones este jueves, cifra considerablemente superior a los $4,5 millones del mismo día de la semana pasada.

LEA MÁS: ¿Qué esperan los empresarios del tipo de cambio y el empleo al cierre de año? Esto dice encuesta de UCR

Este jueves, el dólar abrió la jornada en Monex a ¢502,50. Luego se negoció a un mínimo de ¢500 y a un valor máximo de ¢504. La última transacción se concretó a un precio de ¢501,45 por cada divisa.

A las 6:15 p. m. del jueves, todas las entidades bancarias compraban el dólar a ¢495 o menos. En el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional, y el Banco Popular, el precio de venta era de ¢509, ¢508 y ¢508. Otros operadores privados ofrecían la divisa entre los ¢514 y ¢509.

Colaboró Gustavo Ortega.