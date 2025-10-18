Economía

Así cerró el tipo de cambio esta semana. Divisa con precio a la baja

Precio del dólar en el Monex se ubica por debajo de los ¢503. Valor no se ubicaba en este rango desde marzo pasado.

Por Mónica Cerdas Gómez
Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

