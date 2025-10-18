Así cerró el tipo de cambio esta semana. Divisa con precio a la baja

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) bajó ¢3,05 entre el viernes 10 y el viernes 17 de octubre. Según el promedio ponderado del precio del dólar en el Monex, la divisa pasó de ¢506,01 a ¢502,96.

El valor del dólar inició la semana del 13 al 17 de octubre en ¢505,37 y luego descendió hasta llegar a ¢502,73 el miércoles. El jueves subió a ¢502,99 y el viernes bajó ligeramente para ubicarse en ¢502,96.

El pasado 10 de octubre, Pablo González, gestor jr. de portafolios del Grupo Financiero Mercado de Valores, mencionó a La Nación que aproximándose la quincena, el precio del dólar tiende hacia la baja.

De acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), la última vez que el dólar cerró una semana por debajo de ¢503 fue en la del 24 al 28 de marzo del 2025. En la sesión del viernes 28 de ese mes, el valor de la divisa fue de ¢502,43.

Por su parte, en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) se reportaba un precio de venta del dólar que oscilaba entre ¢504,29 y ¢593,18, según datos recopilados a las 4:39 p. m. de este viernes.

En tanto, el precio de compra se ubicaba entre ¢408,92 y ¢500,02.

Negociación en el Monex

De acuerdo con datos del Banco Central, en la semana del 13 al 17 de octubre, se negociaron un total de $112,3 millones. El 68,7% fue adquirido por el BCCR para atender los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB).

El pasado 5 de marzo fue el último día en que la autoridad monetaria ejecutó compras de divisas en el Mercado de Monedas Extranjeras para reforzar sus reservas monetarias internacionales.