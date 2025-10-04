Economía

¿Qué esperan los empresarios del tipo de cambio y el empleo al cierre de año? Esto dice encuesta de UCR

Descubra las expectativas de los empresarios costarricenses sobre el empleo, el tipo de cambio del dólar y la inversión para el cierre del 2025, según una encuesta de la UCR.

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Dólares EF
Una amplia mayoría de los empresarios espera estabilidad en el comportamiento del tipo de cambio. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tipo de cambioEmpleoOptimismo empresarialEncuesta de Expectativas EmpresarialesIICE-UCR
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.