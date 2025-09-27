Vea cómo cerró el tipo de cambio esta semana

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) bajó ¢0,82 entre el viernes 19 y el viernes 26 de setiembre. Según el promedio ponderado del precio del dólar en el Monex, la divisa pasó de ¢504,29 a ¢503,47.

LEA MÁS: Presidente del Banco Central sobre el tipo de cambio: Dejamos que sean las fuerzas del mercado las que se manifiesten y dicten el precio

De acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), esta es la tercera semana consecutiva en que el tipo de cambio en el Monex cierra por debajo de los ¢505.

En la semana del 22 al 26 de setiembre, el precio del dólar arrancó en ¢504,99. Al día siguiente, el valor de la divisa subió a ¢505,34 y en las sesiones posteriores disminuyó hasta llegar a ¢503,47 este 26 de setiembre.

En general, el tipo de cambio registró un comportamiento relativamente estable en el Monex.

Por su parte, en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) se reportaba un precio de venta del dólar que oscilaba entre ¢504,37 y ¢595, según datos recopilados a las 4:30 p. m. de este viernes.

En tanto, el precio de compra se ubicaba entre ¢410,17 y ¢501.

Negociación en el Monex

De acuerdo con datos del Banco Central, en la semana del 22 al 26 de setiembre, se negociaron un total de $184,13 millones. El 62,9% fue adquirido por el BCCR para atender los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB).

El pasado 5 de marzo fue el último día en que la autoridad monetaria ejecutó compras de divisas en el Mercado de Monedas Extranjeras para reforzar sus reservas monetarias internacionales.