Tipo de cambio del dólar navega en relativa estabilidad este 2025

El tipo de cambio del dólar respecto al colón navega en una relativa estabilidad en lo que va de este 2025, situándose en valores entre ¢500 y ¢510 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

Este año, tanto el monto negociado en el Monex como el superávit en las ventanillas de los intermediarios cambiarios se ha mantenido similar en comparación con el mismo lapso del 2024 durante las primeras 140 sesiones.

Sin embargo, según un cálculo elaborado por La Nación, con base en el precio promedio diario del dólar en el Monex, la cotización de la divisa se muestra menos volátil que el año previo, particularmente en los últimos meses.

El precio de la moneda estadounidense alcanzó durante estas primeras 140 sesiones del año en Monex, un valor mínimo de ¢499,72 el 25 de marzo y un máximo de ¢511,43, al que llegó el 7 de abril.

En el mismo lapso del año pasado, se situó un mínimo de ¢501,89 el 18 de abril y en un máximo de ¢535,02, una diferencia de ¢33,13 entre un valor y otro, inferior a los ¢11,71 de este 2025.

Juan Bautista Monge, de la Subgerencia Financiera de Mucap, comentó que la dinámica de estabilidad responde a varios factores, principalmente, a un mercado interno con alto nivel de liquidez en dólares, especialmente en las ventanillas de los bancos, lo que ha mantenido una oferta suficiente para cubrir la demanda de divisas.

Monge también señaló la intervención por parte del Banco Central en el Monex, que ha participado como comprador de dólares para reservas y, sobre todo, para satisfacer la demanda del sector público no bancario.

Luis Alvarado, analista económico y bursátil de Acobo Puesto de Bolsa, manifestó que la abundancia de divisas persiste, a pesar de que hubo una reducción en el ingreso de dólares por turismo e inversión extranjera directa en los primeros meses del año.

“Si bien es cierto se presenta una disminución en algunos de los factores que generan la abundancia de divisas en la economía, la tendencia general es la misma, por lo que la abundancia de divisas para el 2025 es muy similar a la que se mostró al cierre del 2024″, afirmó Alvarado.

LEA MÁS: ¿Qué esperan los empresarios del tipo de cambio en el tercer trimestre? Esto dice una encuesta de UCR

El monto negociado en Monex fue de $5.467 millones en las 140 sesiones de 2025, es decir, $12 millones menos que los $5.455 millones del mismo periodo del año pasado. En relación con el superávit en ventanillas, también fue ligeramente superior, pasando de $3.921 millones a $4.032 millones este año.

Volatilidad menos intensa

Este año, las fluctuaciones más intensas se registraron hacia finales de marzo e inicios de abril; sin embargo, en el resto de visualizaciones se evidencia un periodo de relativa estabilidad, con desviaciones, casi siempre, menores a ¢2.

En el 2024, la desviación llegó a superar hasta ¢5 en mayo y junio, cuando se dio un fuerte aumento en el precio del dólar, seguido de una caída en su cotización, en cuestión de unas semanas.

Las fluctuaciones se observan mediante el cálculo de la desviación estándar móvil de los últimos siete días del tipo de cambio promedio en Monex, que refleja la dispersión de los precios alrededor de la media del conjunto de datos.

En concreto, se comparan los siete días a partir de la cifra de referencia, repitiendo este proceso para obtener la información diaria. Los datos corresponden a los días de lunes a viernes, que es cuando opera Monex.

LEA MÁS: Esto vislumbra Federico Odio, gerente del BAC, para el tipo de cambio, las tasas de interés y el crecimiento de la economía

¿Qué esperar?

Karol Fernández, analista de Inversiones de Mercado de Valores, comentó que mantienen su expectativa de que se podrán mantener presiones al alza durante el tercer trimestre del año, seguidas de una apreciación en el cierre de 2025.

Federico Odio, presidente ejecutivo de BAC, aseguró que no observan ninguna condición diferente a la vista en este primer lapso del 2025, por lo que no prevén un cambio muy fuerte en el corto plazo.

“Por el lado del tipo de cambio, no vemos nada diferente a lo que hemos visto en los últimos meses. Está como muy estable y yo no veo nada que me sugiera que va a haber un cambio relevante en el corto plazo”, indicó.

Por su parte, Monge manifestó que existen razones para considerar una ligera tendencia alcista, aunque esto no necesariamente interferirá con fuerza en la relativa estabilidad.

“La trayectoria futura dependerá también de factores externos que debemos mirar con cautela y seguimiento constante, especialmente en Estados Unidos, como las decisiones de política monetaria”, expresó Monge.

Alvarado afirmó que es altamente probable que el precio del dólar no presente cambios significativos, debido a que existe la posibilidad de mayor ingresos de dólares por medio de créditos de apoyo presupuestario o emisiones de eurobonos,

Durante el segundo semestre, hay una etapa estacional de mayor abundancia de divisas, en particular hacia finales de año, debido a la temporada alta del turismo, entre otros factores.