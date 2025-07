Esto vislumbra Federico Odio, del gerente del BAC, para el tipo de cambio, las tasas de interés y el crecimiento de la economía

Federico Odio, presidente ejecutivo del BAC Credomatic, estima que el comportamiento del tipo de cambio se mantendría estable, similar a lo observado en los últimos meses.

Odio habló con La Nación el pasado 22 de julio, luego de que se anunciara que el BAC Credomatic, el banco privado más grande de Costa Rica, accedió a un préstamo de $200 millones otorgado por la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial.

El financiamiento tiene como objetivo fortalecer los programas de acceso a crédito para micro, pequeñas y medianas empresas, así como incrementar las inversiones en proyectos sostenibles.

Además del tipo de cambio, el presidente ejecutivo del banco privado se refirió a las perspectivas económicas para lo que resta del 2025 y al proceso de fusión entre Davivienda y Scotiabank, previsto para concretarse en el segundo semestre de este año.

A continuación, un extracto de la entrevista.

LEA MÁS: BAC duplica la multa por tener menos de ¢25.000 en la cuenta

Federico Odio, presidente ejecutivo de BAC Credomatic, el banco privado más grande de Costa Rica. (Lilly Arce/Lilly Arce)

― ¿Qué prevén desde BAC para la economía costarricense, en lo que resta de este 2025 y también para el 2026?

― Dichosamente la economía ha tenido un ritmo de crecimiento moderado en los últimos años. Este año, el primer semestre también ha sido de un ritmo bueno, moderado. Nosotros estamos creciendo cerca del 10%, en dos dígitos, y todavía sentimos una economía que sigue creciendo.

“Hay algunos sectores, por ejemplo, el de zonas francas que está robusto, el consumo también sigue creciendo de manera importante y esperamos un segundo semestre bueno en general, para cerrar un año 2025, que al igual que el 2024 y el 2023, los años postpandemia, han sido de un crecimiento saludable”.

LEA MÁS: Dos motores de la economía de Costa Rica se desaceleran

― ¿Y para el 2026?

― Eso está ya más lejos, pero yo creo que igual yo diría que será un escenario parecido al 2025, crecimientos de la economía en orden de entre el 3% y el 4%, es razonable pensar que va a estar ahí.

“En ese contexto nosotros esperaríamos crecer de un 8% al 10% en el 2026, así de manera direccional con lo que se ve ahorita”.

― Con respecto a tasas de interés y tipo de cambio, ¿qué ven desde el BAC?

― En tema de tasas de interés, recientemente el Banco Central mandó una señal y se disminuyó la tasa de interés en colones.

“No se vislumbran presiones inflacionarias, entonces yo diría que presiones al alza no estamos viendo localmente. En Estados Unidos hay que esperar a ver si persiste un poquito el tema de inflación, entonces tal vez se rezague un poco la bajada de tasas que hemos venido esperando.

“Por el lado del tipo de cambio, no vemos nada diferente a lo que hemos visto en los últimos meses también. Está como muy estable y no veo nada que me sugiera que va a haber un cambio relevante en el corto plazo”.

― Estamos por ver la eventual fusión entre Davivienda y Scotiabank, ¿cómo se observa desde el BAC este movimiento y también cómo se preparan?

― Tenemos muchos competidores fuertes en los diferentes segmentos y esa fusión va a ser un competidor un poquito diferente, pero al final ya competimos con los dos bancos que usted menciona.

“Desde el punto de vista nuestro es seguir enfocados en los 1.700.000 clientes nuestros y esforzarnos por ofrecerles a las empresas, a las pymes, que hoy estamos celebrando esta transacción (un acceso a un préstamo de $200 millones) para apoyar a las pymes y a las personas, y competir en el mercado con todos los bancos grandes, los medianos, los pequeños, con todos”.

LEA MÁS: Davivienda vs. BAC: ¿Cómo cambiará la competencia en tarjetas de crédito?

― A inicios de año, usted le había dicho a La Nación que la opción de comprar otra entidad local para crecer siempre está sobre la mesa, pero en ese momento no había sido necesario pensarla. ¿Esta alternativa ha sido valorada recientemente?

― Todos los años nosotros nos sentamos a hacer nuestro plan de negocios.

“Siempre nos imponemos una aspiración de crecimiento, que lo vemos con nuestro CEO, nuestra junta directiva y en eso la estrategia puede ser de crecimiento orgánico, que es crecimiento natural, o si hay oportunidades de hacer alguna adquisición, que en los últimos años no ha habido y no se vislumbra nada en el corto plazo, pero siempre es una opción que está en la mesa y se puede considerar”.

― Pese que al cierre de este primer semestre del 2025, el banco fue el que reportó mayores utilidades, si se comparan las cifras con las del mismo periodo del año anterior, se observa una reducción en las ganancias de un 20%, aproximadamente. ¿A qué responde este resultado?

― Tiene que ver con las provisiones para incobrables, que cambió la metodología. Es básicamente un tema más metodológico.

“Es bonito señalar que el crecimiento de la cartera de crédito, que es nuestro principal impulsor de ingresos, anda en el orden del 13%, 14%. Entonces, ha sido un año de mucho crecimiento en cartera de crédito y la rentabilidad sobre el patrimonio sigue estando en más de dos dígitos, eso es un indicador importantísimo para nosotros y quiere decir que el banco está creciendo de manera rentable y que entonces vamos a poder seguir creciendo.

“En general, 2025 realmente es un año muy, muy, muy bueno. El primer semestre va bien y auguramos también un segundo semestre bueno, con lo cual estamos, como decir, en tono positivo para 2025″.

LEA MÁS: BAC accede a préstamo de $200 millones para prestar a pymes y proyectos sostenibles

― ¿Cuáles son los principales focos de crecimiento del banco para este segundo semestre del año?

― En el segundo semestre nosotros nos enfocamos, como siempre, en el tema de pagos, es un tema importante servir a nuestros clientes en sus pagos, sus cobros. Pero también, en realidad en todas las líneas.

“La cartera de empresas viene creciendo de manera importante, las empresas grandes y medianas, pero también la cartera pymes con mucho mucho vigor. En los tres segmentos, en la parte de personas, en sus diferentes segmentos, en la parte de pymes y en la parte de empresas, es un año donde todos crecen de manera positiva.

“Por supuesto, el resto de servicios como pagos, cobros, todos los servicios de carteras de crédito, de transferencias, todos los servicios bancarios, es un año donde nos ha ido bien y el segundo semestre augura parecido”.