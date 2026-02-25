Economía

Tipo de cambio toca un nuevo mínimo en Monex: ¢472,5

Este es el nivel más bajo del tipo de cambio desde el inicio de la serie histórica del Banco Central, el 6 de diciembre de 2007.

Por Mónica Cerdas Gómez
D0LLA4 | Finanzas EF
Precio del dólar tiene más de dos meses por debajo de los ¢500 en el Monex. (Shutterstock)







Tipo de cambioPrecio del dólarDólarMonexMercado de Monedas Extranjeras
