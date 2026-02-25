Tipo de cambio toca un nuevo mínimo en Monex: ¢472,5

Precio del dólar tiene más de dos meses por debajo de los ¢500 en el Monex.

El tipo de cambio marcó este miércoles 25 de febrero un nuevo mínimo en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). En esa misma sesión se registró, además, un elevado monto de negociación, que alcanzó los $140,6 millones.

Este miércoles, el promedio ponderado del precio del dólar bajó ¢1,25 respecto a la sesión anterior y cerró en ¢472,5, el nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 6 de diciembre de 2007.

El mínimo previo al reportado este miércoles correspondía al de la sesión anterior, cuando el valor de la moneda estadounidense en el Monex se situó en ¢473,75. El martes 24 de febrero, el Banco Central compró $54,9 millones a través de operaciones por estabilización, las cuales son realizadas por la entidad para reducir presiones excesivas sobre el tipo de cambio.

Según datos del Banco Central, el dólar acumula 52 sesiones de negociación consecutivas en las que su precio cierra en menos de ¢500. La última vez que el valor de la moneda extranjera se ubicó por arriba de ese nivel fue el 10 de diciembre de 2025, cuando llegó a ¢501.

Pablo González, gestor Jr. de portafolios de Mercado de Valores, explicó que el comportamiento general del tipo de cambio responde a factores como la persistente abundancia de divisas en el mercado y una demanda que continúa sin mostrar suficiente dinamismo para generar presiones al alza.

Además, puntualizó que los mayores flujos de divisas asociados a las zonas francas y a las exportaciones han favorecido la apreciación del colón.

En una línea similar, el Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) resumió en un análisis que la apreciación del colón frente al dólar se explica por diversos factores, entre ellos: el mayor ingreso de dólares por exportaciones, turismo e inversión extranjera directa (IED), una menor factura petrolera y la reducción del déficit comercial.

“A esto se suman factores estacionales y cambios en las expectativas que también influyen en el comportamiento del mercado cambiario”, agregó el análisis del OES.

Tipo de cambio en ventanillas

A la 1:22 p. m. de este 25 de febrero, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢475,47 y ¢567,13.

La mayoría, 35 de los 37 intermediarios, mantenía el precio de venta por debajo de los ¢490.

Por su parte, el precio de compra de todos los intermediarios se ubicaba entre ¢393,18 y ¢470.