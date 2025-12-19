Economía

Presidente del Banco Central compara el precio del dólar con el del pan: Unos se benefician y otros quieren que sea mayor

En lo que va del 2025, el precio del dólar en el Monex ha oscilado entre los ¢488,06 y los ¢511,43

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Actual tipo de cambio alivia a deudores en dólares que ganan en colones y a empresas importadoras, pero al mismo tiempo perjudica a exportadores y turismo. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Róger MadrigalBanco CentralBCCRTipo de cambioDólar
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.