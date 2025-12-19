Banco Central baja su tasa de política monetaria y la ubica en 3,25%

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) acordó de forma unánime, en la sesión de este jueves 18 de diciembre, reducir la tasa de política monetaria (TPM) en 25 puntos base (p. b.), para ubicarla en 3,25%.

Desde el pasado 19 de setiembre, la tasa —que sirve como referencia para las operaciones de crédito e inversión en moneda nacional— se ubicaba en 3,5%. El nuevo nivel se mantendrá, al menos, hasta la próxima revisión de política monetaria, que será a principios del 2026.

“Esta decisión reafirma el compromiso del banco con la estabilidad de precios y responde a un análisis prospectivo que considera la evolución reciente de la inflación, sus determinantes y los riesgos asociados a las proyecciones económicas que dan sustento a esta decisión”, dijo Róger Madrigal, presidente del Banco Central, en la conferencia de prensa de este 18 de diciembre.

Con la decisión adoptada este jueves, el Banco Central redujo la TPM en tres de las ocho reuniones de política monetaria realizadas en este 2025, en todos los casos en 25 puntos base, y acordó mantenerla sin cambios en cinco sesiones. Las bajas fueron en las reuniones del 17 de julio, 18 de setiembre y 18 de diciembre.

Pablo González, gestor jr. de portafolios del Grupo Financiero Mercado de Valores, indicó que la decisión de la Junta Directiva del BCCR se dio en un entorno donde la inflación continúa por debajo del rango de tolerancia y con lentos movimientos al alza.

La inflación general en Costa Rica experimentó una variación interanual de -0,38% en noviembre del 2025, según el índice de precios al consumidor (IPC). De esta forma, el indicador acumula 31 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia fijado por el Banco Central, que es de ±1 punto porcentual (p. p.) alrededor de la meta del 3%.

“Los fundamentales económicos que acompañan la decisión no generan en el ponderado presiones al alza sobre los precios, asimismo el balance de riesgos sobre la inflación es hacia la baja”, comentó González.

Por su parte, el gestor jr. de portafolios del Grupo Financiero Mercado de Valores mencionó que las tasas de interés del sistema financiero han venido disminuyendo de forma gradual y lenta, evidenciando un traspaso parcial de la TPM hacia ellas, especialmente en las activas (préstamos).

En el marco de esta decisión, la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) remitió una carta a la Directiva del Banco Central, el pasado 16 de diciembre, en la que solicitaba una reducción de al menos 50 puntos base.

“El sector productivo en defensa de la competitividad del país y la protección del empleo nacional insta al Banco Central a dar continuidad a las acciones conforme demanda su Ley Orgánica y en soporte a la construcción de un mejor panorama para la prosperidad”, señalaba la misiva firmada por el presidente de la Junta Directiva de Cadexco, Víctor Pérez.

Noticia en desarrollo.