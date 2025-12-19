Economía

Banco Central baja su tasa de política monetaria y la ubica en 3,25%

Por tercera vez en el año, la Junta Directiva del Central decidió reducir su tasa de política monetaria en 25 puntos base.

Por Mónica Cerdas Gómez
Banco Central de Costa Rica (BCCR)
Este 18 de diciembre, el Banco Central anunció el nuevo nivel de la TPM. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







