Juez ordenó anotar todas las propiedades y vehículos de Shaggy, presunto cabecilla de banda narco en León XIII

Este Range Rover decomisado frente a la vivienda de alias Shaggy, en noviembre del año pasado, es uno de los bines que un juez ordenó anotar, como parte de la investigación del caso los Leones.

Todos los carros de lujo, la casa con bar y gimnasio y un condominio asociados a Michael Ricardo Quesada Meléndez, alias Shaggy, quedaron anotados en el Registro de la Propiedad mientras avanza la investigación que se sigue en su contra por narcotráfico y homicidio.

Este hombre de 39 años, que apenas hace siete meses caminaba por las calles del distrito de León XIII, en Tibás, con una pesada cadena de oro y un dije de Leónidas, es el presunto cabecilla de una violenta red de narco que operaba en la zona y que fue desarticulada el 25 de noviembre del año anterior.

Esa madrugada Shaggy, quien consumía medicamentos para poder conciliar el sueño, no pudo ver en su circuito cerrado de vigilancia que se acercaba un contingente policial. Cuando abrió los ojos, ya estaba rodeado.

La información sobre el decomiso de todos sus bienes y los de otros sospechosos implicados en este caso, conocido como Los Leones, trascendió esta semana, tras consultas de La Nación y en momentos en los que se desarrollaba una audiencia de revisión de medidas cautelares, para determinar si se mantiene el año de prisión preventiva que cumple desde diciembre del año pasado.

Este jueves se confirmó que Quesada permanecerá preso, pero se desconoce si el plazo aumentó o se mantuvo hasta finales de noviembre del 2026.

Lo decomisado

La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (Faedo), ratificó ante una consulta de este medio, que los bienes y vehículos relacionados con alias Shaggy y los supuestos integrantes de su estructura criminal “fueron debidamente anotados, tal cual lo exige la Ley 8204, al tratarse de una causa por presuntos delitos de narcotráfico y legitimación de capitales, declarada como Delincuencia Ordinaria”.

En el expediente del caso se detalla que el cabecilla tenía bajo su dominio un Toyota Fortuner, un Kia Sorento, un Land Rover y una moto marca Yamaha. Además, la propiedad donde fue detenido Quesada Meléndez, en León XIII, también se vería afectada por la anotación.

Esa casa es de cuatro pisos, tiene un bar en la parte trasera y colinda con otra propiedad en donde la organización tenía un gimnasio. En el legajo se describe que una mujer de apellidos Alfaro Vargas, pareja de alias Shaggy, vive en condominio ubicado en el distrito Ulloa, de Heredia, y poseía un vehículo Range Rover, bienes sobre los cuales pesarían anotaciones.

Del documento judicial se desprende que otros supuestos integrantes del grupo criminal tenían diversos autos, como un sujeto apellidado Camacho Meléndez, relacionado con un Toyota Rav4 2017. Dávila Salazar, vinculado con otro Toyota, Yaris 2021, un Honda Civic 1993, otro Civic pero 2008 y un Hyundai Accent 2013.

Castañeda García tenía bajo su control un Toyota Land Cruiser Prado 2011 y Montoya Fernández, alias Sardina, asesinado en 2022, otro Land Cruiser Prado 2012 y un Audi 2004.

Un Toyota Land Cruiser Prado 2012, vinculado con un hombre de apellido Montoya, asesinado en 2022, es otro de los vehículos que un juez ordenó anotar como parte del caso los Leones. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Caso los Leones

La investigación del caso los Leones inició en 2021 luego de que, en octubre de 2020, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturó al entonces capo de León XIII, Denis Cabrera Espinoza, alias Manzanita. Desde entonces, Shaggy se habría convertido en su sucesor.

El 25 de noviembre del 2025, su grupo fue desarticulado mediante 31 allanamientos, 14 de ellos en esa ciudadela, en un operativo en el que participaron al menos 500 oficiales de la Policía Judicial, Fuerza Pública y Policía Municipal.

Según el informe preliminar de la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada (Oecdo), del OIJ, la organización estaría relacionada con al menos cuatro homicidios; además de dos más en los que sus integrantes habrían sido víctimas en el marco de disputas por el control territorial para la venta de drogas.

El Poder Judicial detalló que la causa contra los imputados es por venta y almacenamiento de drogas, legitimación de capitales, robo agravado, homicidio, uso de insignias policiales y asociación ilícita en perjuicio la salud pública y otros.

Además de alias Shaggy fueron capturados en noviembre, Monge Estrada, Umaña Calderón, Ávila Brenes, Cambronero Brenes, Hernández Aguilar, Salazar Díaz y Araya Soto.