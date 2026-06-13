Sucesos

Juez ordenó anotar todas las propiedades y vehículos de Shaggy, presunto cabecilla de banda narco en León XIII

Misma medida aplica para bienes de los integrantes del grupo criminal.

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Por Christian Montero
Allanamiento León Trece
Este Range Rover decomisado frente a la vivienda de alias Shaggy, en noviembre del año pasado, es uno de los bines que un juez ordenó anotar, como parte de la investigación del caso los Leones. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Alias Shaggy propiedades y vehículos anotados
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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