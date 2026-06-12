Sucesos

Vientos fuertes y lluvias aisladas marcarán el tiempo en Costa Rica este sábado 13 de junio

El IMN prevé para este sábado 13 de junio vientos moderados a fuertes, aumento de humedad y lluvias aisladas en varias regiones de Costa Rica, especialmente durante la tarde y la noche

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Por Silvia Ureña Corrales
Clima: cielo azul y sol radiante
El sábado tendrá vientos acelerados, nubosidad variable y lluvias aisladas en el Pacífico, Caribe y zona norte, según el IMN. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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