Vientos fuertes y lluvias aisladas marcarán el tiempo en Costa Rica este sábado 13 de junio

El sábado tendrá vientos acelerados, nubosidad variable y lluvias aisladas en el Pacífico, Caribe y zona norte, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este sábado 13 de junio las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por vientos acelerados en la cuenca del mar Caribe. Ese patrón alcanzará el centro y norte del territorio nacional. Además, favorecerá un aumento paulatino de humedad.

Según el IMN, los vientos soplarán de moderada a fuerte intensidad en sectores montañosos y en el norte del Pacífico Norte durante el fin de semana. La nubosidad será variable en gran parte del país. También habrá precipitaciones aisladas en algunas regiones durante la tarde y la noche.

En el Valle Central, la madrugada iniciará con pocas nubes. Durante la mañana el cielo variará entre pocas nubes y nubosidad parcial, acompañado de vientos moderados. Para la tarde predominará un ambiente mayormente nublado con chubascos al oeste de la región. En la noche persistirá la nubosidad parcial. En San José la temperatura mínima será de 19,2 °C y la máxima alcanzará 27,7 °C.

El Pacífico Norte mantendrá pocas nubes y vientos moderados durante la madrugada y la mañana. En la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias aisladas en la península de Nicoya. Durante la noche continuará parcialmente nublado. Liberia registrará una temperatura entre 22,7 °C y 36,7 °C.

Para el Pacífico Central, la jornada comenzará con poca nubosidad. Conforme avance el día aumentarán las nubes y en horas de la tarde se esperan lluvias con tormenta ocasional. La noche mantendrá precipitaciones dispersas cerca de las costas. Parrita tendrá una mínima de 19 °C y una máxima de 31,7 °C.

En el Pacífico Sur predominará el cielo poco nublado durante la mañana. La tarde traerá mayor cobertura nubosa con posibilidad de aguaceros y tormentas aisladas. Durante la noche podrían presentarse lluvias dispersas. Golfito reportará temperaturas entre 22,1 °C y 28,8 °C.

El Caribe Norte tendrá condiciones relativamente estables. La nubosidad se mantendrá parcial durante gran parte del día. El IMN señala posibles lluvias localizadas en la madrugada y precipitaciones dispersas durante la noche. Guápiles registrará una mínima de 23,9 °C y una máxima de 29,7 °C.

En el Caribe Sur persistirá un ambiente parcialmente nublado. Las lluvias ocasionales aparecerán durante la madrugada y la mañana. Posteriormente prevalecerá la nubosidad parcial. Limón tendrá temperaturas entre 24 °C y 29 °C.

La zona norte presentará nubosidad parcial durante toda la jornada. También existirán posibilidades de lluvias ocasionales en la madrugada y la mañana, así como precipitaciones dispersas durante la noche. Ciudad Quesada alcanzará una temperatura mínima de 17,8 °C y una máxima de 29 °C.

El comentario general del IMN destaca que el comportamiento lluvioso de la tarde también afectará el suroeste de la península de Nicoya. Ese escenario responderá a la combinación de humedad disponible y condiciones favorables para el desarrollo de nubosidad.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:16 a. m. y la puesta a las 5:57 p. m.. La fase lunar avanzará hacia luna nueva.