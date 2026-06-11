Sucesos

IMN confirma cuándo ingresará la onda tropical N.° 10 a Costa Rica: prepárese para un aumento de lluvias en estas regiones

Si planea actividades al aire libre, revise el pronóstico del IMN. Varias regiones experimentarán cambios importantes en las condiciones del tiempo durante los próximos días

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Por Silvia Ureña Corrales
26/08/2024 Tibás. Lluvia vespertina. Un fuerte pero pasajero aguacero cayó esta tarde. Foto: Rafael Pacheco Granados
Vientos de hasta 60 km/h y temperaturas de hasta 37 °C marcarán la semana antes del aumento de lluvias previsto para el domingo. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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