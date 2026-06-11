IMN confirma cuándo ingresará la onda tropical N.° 10 a Costa Rica: prepárese para un aumento de lluvias en estas regiones

Vientos de hasta 60 km/h y temperaturas de hasta 37 °C marcarán la semana antes del aumento de lluvias previsto para el domingo.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé una disminución de la humedad entre jueves y viernes, seguida por el paso de la onda tropical N.° 10 el domingo, fenómeno que incrementará las lluvias y tormentas en varias regiones del país.

Las condiciones atmosféricas favorecerán un ambiente más cálido y con menor cobertura nubosa durante jueves y viernes. Según el pronóstico del IMN para el periodo del 11 al 17 de junio de 2026, las lluvias serán aisladas durante esos días debido a una reducción en la humedad sobre el territorio nacional.

Los vientos alisios también aumentarán en Guanacaste y el Valle Central durante las mañanas. El IMN prevé ráfagas ocasionales entre 40 y 60 kilómetros por hora, especialmente en sectores del norte del país.

El domingo se espera el ingreso de la onda tropical N.° 10, que provocará lluvias matutinas en Limón y un incremento de aguaceros con tormenta durante la tarde y la noche en la zona norte, el Valle Central y el Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico, las mañanas presentarán cielos despejados o con poca nubosidad en la vertiente del Pacífico y el Valle Central. En el Caribe y la zona norte predominarán pocas nubes, aunque podrían registrarse lluvias el domingo.

Durante las tardes, el Pacífico, el Valle Central y la zona norte mantendrán nubosidad parcial con posibilidad de lluvias y tormentas aisladas. Estas condiciones aumentarán de forma significativa con el paso de la onda tropical.

Las noches mostrarán nubosidad variable en la mayoría de las regiones. El Pacífico registrará lluvias dispersas y tormentas aisladas, mientras que el Valle Central, el Caribe y la zona norte tendrán condiciones más estables.

Según el IMN, después del paso de la onda tropical, la zona de convergencia intertropical mantendrá las condiciones típicas de la estación lluviosa durante el inicio de la próxima semana.

Las temperaturas máximas más elevadas se esperan en el Pacífico Norte, donde podrían alcanzar los 37 °C. En el Valle Central se prevén máximas de 32 °C y mínimas de 14 °C, mientras que la zona norte alcanzaría hasta 34 °C.