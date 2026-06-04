IMN advierte que Costa Rica entrará al período más inestable de 2026, onda tropical N.° 8 llegará la próxima semana

Aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y altas temperaturas en algunas regiones marcarán la primera semana de junio en Costa Rica.

Costa Rica enfrentará una de las semanas más lluviosas e inestables de la actual estación lluviosa entre el 4 y el 10 de junio de 2026, según el más reciente pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Las condiciones afectarán principalmente al Pacífico, el Valle Central, la zona norte y sectores montañosos del Caribe occidental.

El IMN informó que la combinación de varios sistemas atmosféricos favorecerá la formación de aguaceros intensos acompañados de tormentas eléctricas durante las tardes y noches. Además, existe una mayor probabilidad de lluvias durante las madrugadas en zonas marítimas y costeras del Pacífico entre el sábado y el lunes.

La zona de convergencia intertropical permanecerá activa sobre el territorio nacional y Centroamérica durante gran parte del periodo. A esto se suma la llegada de la onda tropical N.° 8 al inicio de la próxima semana y la influencia de oscilaciones atmosféricas favorables para la generación de precipitaciones.

El instituto también mantiene vigilancia sobre un posible sistema de baja presión en el Pacífico centroamericano. Aunque los modelos de pronóstico muestran variaciones sobre su evolución, el escenario continúa apuntando hacia condiciones lluviosas en el país.

Las mañanas se caracterizarán por nubosidad parcial a abundante en ambas vertientes entre jueves y viernes. Desde el fin de semana aumentará la cobertura nubosa en sectores del Pacífico occidental, donde podrían registrarse lluvias aisladas desde las primeras horas del día.

Durante las tardes, el IMN prevé aguaceros fuertes con tormenta eléctrica en las regiones del Pacífico y el Valle Central. La zona norte y áreas montañosas cercanas al Caribe occidental también experimentarán lluvias dispersas y actividad eléctrica.

En horario nocturno, las precipitaciones podrían continuar en forma de aguaceros aislados y lluvias dispersas en el Pacífico, Valle Central y partes de la zona norte, con una disminución gradual hacia la medianoche.

Las temperaturas máximas más elevadas se esperan en el Pacífico Norte, con valores de hasta 35 °C. La zona norte alcanzaría 33 °C y el Pacífico Sur 32 °C. En el Valle Central, las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 30 °C.