Sucesos

Posible desarrollo ciclónico en el Pacífico elevaría las lluvias en Costa Rica durante el fin de semana

Aunque el sistema no tendría una trayectoria directa hacia Costa Rica, los meteorólogos advierten que podría alterar las condiciones del tiempo y favorecer lluvias más frecuentes durante el fin de semana

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Por Silvia Ureña Corrales
26/08/2024 Tibás. Lluvia vespertina. Un fuerte pero pasajero aguacero cayó esta tarde. Foto: Rafael Pacheco Granados
Meteorólogos prevén más lluvias este fin de semana por un sistema que se desarrollaría frente a Centroamérica, sin impacto directo sobre Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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