Posible desarrollo ciclónico en el Pacífico elevaría las lluvias en Costa Rica durante el fin de semana

Meteorólogos prevén más lluvias este fin de semana por un sistema que se desarrollaría frente a Centroamérica, sin impacto directo sobre Costa Rica.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó este 3 de junio que las condiciones ambientales favorecen la formación de un sistema de baja presión en el Pacífico cercano a Centroamérica.

Según estimaciones del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, existe una probabilidad del 50% de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, con opción de que evolucione a una depresión tropical.

Un sistema de baja presión con 50% de probabilidad de formación ciclónica podría reforzar las precipitaciones en el Pacífico costarricense. (IMN /IMN)

De acuerdo con los análisis meteorológicos, la trayectoria prevista del sistema no representa una amenaza directa para el territorio nacional. Sin embargo, su presencia podría fortalecer la zona de convergencia intertropical y aumentar el ingreso de humedad desde el océano Pacífico hacia Costa Rica.

Bajo este escenario, el IMN prevé lluvias y aguaceros más frecuentes entre el sábado y el lunes, especialmente en la vertiente del Pacífico. Las condiciones podrían generar acumulados importantes de precipitación en algunos sectores de esa región.

La entidad indicó que mantiene una vigilancia permanente sobre la evolución del sistema y que emitirá nuevas actualizaciones en caso de cambios relevantes para el país.