Zona de convergencia intertropical activa eleva riesgo de aguaceros y tormentas este miércoles en Costa Rica

IMN alertó sobre lluvias fuertes y tormentas este miércoles. El Pacífico Central y Sur figuran entre las zonas con mayor riesgo.

La cercanía de la zona de convergencia intertropical mantuvo condiciones inestables este miércoles 3 de junio en Costa Rica y favoreció el desarrollo de lluvias intensas y tormentas eléctricas en varias regiones del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió sobre acumulados significativos de precipitación durante la tarde, especialmente en el Pacífico Central y Sur.

Durante la madrugada y la mañana, el IMN registró actividad eléctrica y núcleos convectivos sobre sectores marítimos del Pacífico. Además, reportó los mayores acumulados de lluvia en Los Chiles, Upala y Limón, con registros de entre 10 y 30 milímetros en las últimas seis horas.

Para el resto del día, el instituto previó aguaceros con tormenta eléctrica en el Pacífico, principalmente en las zonas costeras. También estimó lluvias dispersas en el Valle Central y el Caribe Sur, mientras que la zona norte y el Caribe Norte presentarían precipitaciones concentradas en áreas montañosas.

Según el pronóstico, los acumulados de lluvia oscilarían entre 10 y 40 milímetros en términos generales. Sin embargo, algunas localidades del Pacífico Central y Sur podrían alcanzar máximos cercanos a los 70 milímetros.

El IMN pidió especial atención en la cuenca del río Sarapiquí y en sectores del Pacífico Central y Sur debido a la alta saturación de los suelos. La institución también alertó sobre posibles afectaciones en zonas urbanas por la saturación de sistemas de alcantarillado.

Entre las recomendaciones, el instituto instó a mantener precaución en áreas propensas a inundaciones y a buscar refugio seguro durante tormentas eléctricas. Además, indicó que algunas ráfagas asociadas a nubes de tormenta podrían alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados.

Las autoridades meteorológicas recomendaron a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales del IMN ante cualquier actualización de las condiciones atmosféricas.