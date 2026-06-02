Lluvias y tormentas marcarán este miércoles en Costa Rica: IMN prevé aguaceros en gran parte del país

El IMN anticipa aguaceros, tormentas y abundante nubosidad este miércoles, con temperaturas elevadas en el Pacífico Norte.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica un miércoles 3 de junio con condiciones atmosféricas inestables debido a la cercanía y actividad de la zona de convergencia intertropical, situación que favorecerá lluvias en distintas regiones del territorio nacional.

Según el IMN, las precipitaciones aparecerán desde las primeras horas del día cerca de la costa de Limón y en las llanuras de la zona norte. Durante la tarde se desarrollarán aguaceros con tormenta eléctrica a lo largo de la vertiente del Pacífico. En el Valle Central las lluvias serán ocasionales y se concentrarán principalmente en sectores montañosos.

En el Valle Central, la mañana iniciará entre nubosidad parcial y variable. En la tarde predominarán los cielos mayormente nublados con lluvias dispersas. San José registrará una temperatura mínima de 19,8 °C y una máxima de 27,1 °C.

El Pacífico Norte tendrá nubosidad parcial durante gran parte del día. Existirá posibilidad de lluvia cerca de la península en horas de la mañana y precipitaciones hacia el sector del golfo durante la tarde. Nicoya alcanzará una temperatura mínima de 23,3 °C y una máxima de 37,6 °C, uno de los valores más altos del país.

Para el Pacífico Central, el IMN prevé abundante nubosidad y lluvias acompañadas de tormenta eléctrica durante la tarde. Las precipitaciones podrían extenderse a las primeras horas de la noche. En Parrita se esperan temperaturas entre 19,3 °C y 32,6 °C.

Las condiciones serán similares en el Pacífico Sur. La nubosidad aumentará durante la tarde y dará paso a aguaceros dispersos con tormenta eléctrica. Golfito presentará una temperatura mínima de 21,9 °C y una máxima de 29,7 °C.

En el Caribe Norte, la posibilidad de lluvia estará presente cerca de la costa desde la madrugada y la mañana. Más adelante, las precipitaciones se concentrarán en zonas montañosas. Guápiles registrará una mínima de 23 °C y una máxima de 28,5 °C.

El Caribe Sur mantendrá cielos variables y probabilidad de lluvia cerca del litoral. Durante la tarde podrían presentarse precipitaciones aisladas en sectores montañosos. Limón tendrá una temperatura mínima de 23 °C y una máxima de 28,9 °C.

La zona norte iniciará con nubosidad variable y lluvias dispersas en algunos sectores. En la tarde aumentará la posibilidad de precipitaciones cerca de las montañas. Ciudad Quesada reportará una temperatura mínima de 18,7 °C y una máxima de 27,9 °C.

El principal factor meteorológico de la jornada será la influencia de la zona de convergencia intertropical, la cual mantendrá un ambiente inestable y propicio para lluvias en gran parte del territorio nacional.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:15 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:54 p. m. La salida de la luna será a las 8:53 p. m. y la puesta a las 7:49 a. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto menguante.