En estas regiones de Costa Rica se sentirá el impacto de la onda tropical N.° 7 este martes

Lluvias afectarán este sábado el Caribe, zona norte y montañas del Valle Central, según el IMN.

La onda tropical N.° 7 transita este martes sobre Costa Rica y favorecerá condiciones lluviosas en distintas regiones del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que la interacción de este sistema con los vientos alisios acelerados y la cercanía de la zona de convergencia intertropical incrementará la humedad y la formación de nubosidad durante la jornada.

Durante las primeras horas del día, las precipitaciones se concentraron principalmente en el Caribe, la zona norte y sectores marítimos del Pacífico. El IMN reportó un acumulado máximo de 39 milímetros en Horquetas de Sarapiquí durante un periodo de tres horas.

Para la tarde, la entidad prevé aguaceros aislados y tormentas eléctricas en el Pacífico Central y Sur, el oeste del Valle Central y la península de Nicoya. Los acumulados estimados oscilan entre 15 y 40 milímetros en periodos de seis horas, con montos superiores en puntos específicos.

El informe también señala la posibilidad de lluvias localizadas en zonas montañosas del Caribe y la zona norte. Según el IMN, estas condiciones responden al aporte adicional de humedad asociado al paso de la onda tropical.

La institución pidió especial atención en la cuenca del río Sarapiquí y en el Pacífico Sur debido a los altos niveles de saturación de los suelos. También recomendó vigilancia en áreas urbanas ante posibles problemas por saturación de alcantarillados y acumulación de agua.

Además, el IMN advirtió sobre la presencia de tormentas eléctricas acompañadas de ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados. Estas condiciones podrían provocar caída de ramas, tendido eléctrico u otros objetos.