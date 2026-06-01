Onda tropical N.° 7 cruzará Costa Rica este martes: estas regiones tendrán lluvias y tormentas eléctricas

El IMN pronostica el paso de la onda tropical N.° 7 con lluvias aisladas en el Pacífico y temperaturas de hasta 37,8 °C en Guanacaste.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este martes 2 de junio la onda tropical N.° 7 cruzará Costa Rica. Sin embargo, su influencia será menor en comparación con sistemas anteriores debido a la baja humedad presente en la región y a los fuertes vientos alisios que predominan en el mar Caribe.

A pesar del ingreso de este sistema atmosférico, el país mantendrá condiciones relativamente estables durante buena parte del día. El IMN anticipa nubosidad variable en el Caribe y la zona norte. También prevé lluvias cerca de la costa de Limón durante las primeras horas de la jornada.

Durante la tarde, las condiciones cambiarán en algunos sectores. El pronóstico señala la presencia de aguaceros localizados con tormenta eléctrica en el Pacífico Central, el Pacífico Sur, el oeste del Valle Central y la península de Nicoya.

En el Valle Central, el cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana. La nubosidad aumentará en la tarde y la noche. San José registrará una temperatura mínima de 19,7 °C y una máxima de 26,6 °C.

El Pacífico Norte tendrá condiciones parcialmente nubladas gran parte del día. Durante la tarde aumentará la probabilidad de lluvias dispersas, especialmente en la península de Nicoya. Liberia alcanzará una temperatura mínima de 24,2 °C y una máxima de 37,8 °C, una de las más altas del país.

Para el Pacífico Central, el IMN prevé nubosidad parcial desde la mañana. En horas de la tarde se desarrollarán lluvias y tormentas aisladas. Parrita tendrá una temperatura mínima de 19,1 °C y una máxima de 31,9 °C.

El Pacífico Sur también experimentará precipitaciones acompañadas de tormenta eléctrica durante la tarde. La nubosidad aumentará hacia la noche. Golfito registrará una temperatura mínima de 22,9 °C y una máxima de 29,8 °C.

En el Caribe Norte, la jornada iniciará con nubosidad variable y posibilidad de lluvia cerca de la costa. Luego predominarán condiciones parcialmente nubladas. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 23,5 °C y una máxima de 28,2 °C.

El Caribe Sur presentará nubosidad entre parcial y abundante durante la madrugada, con probabilidad de lluvia en sectores costeros. Conforme avance el día, el cielo permanecerá parcialmente nublado. Limón registrará una temperatura mínima de 23,5 °C y una máxima de 28,7 °C.

La zona norte tendrá abundante nubosidad durante la madrugada y condiciones variables en la mañana. En la tarde se esperan periodos de sol entre nubes. Ciudad Quesada alcanzará una temperatura mínima de 18,9 °C y una máxima de 27,5 °C.

Según el IMN, el principal efecto de la onda tropical n.° 7 será el aumento de la inestabilidad en sectores del Pacífico. No obstante, los fuertes vientos alisios limitarán la disponibilidad de humedad sobre gran parte del territorio nacional.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:15 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:54 p. m. La luna saldrá a las 8:06 p. m. y se ocultará a las 06:57 a. m. La fase lunar avanzará hacia el cuarto menguante.