Vientos alisios marcarán el inicio de semana con lluvias aisladas en Costa Rica: consulte el pronóstico por región

El IMN anticipa condiciones más estables en gran parte del país. Liberia registrará la temperatura más alta con 38,7 °C.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este lunes 1.° de junio de 2026 aumentarán los vientos alisios en el norte del país. Además, disminuirá la humedad disponible sobre el sur de Centroamérica. Estas condiciones, junto con la posición de la zona de convergencia intertropical al sur de Costa Rica, limitarán las lluvias y favorecerán aguaceros más aislados durante la tarde en distintos sectores del territorio nacional.

Durante la madrugada y la mañana predominarán condiciones estables en gran parte del país. Sin embargo, en horas de la tarde aumentará la nubosidad en varias regiones y se presentarán lluvias dispersas con tormenta en sectores específicos.

En el Valle Central, el cielo tendrá pocas nubes durante la madrugada y la mañana. En la tarde aumentará la nubosidad y se registrarán aguaceros con tormenta dispersa. Durante la noche persistirá la nubosidad parcial. En San José, la temperatura mínima será de 19 °C y la máxima de 27,4 °C.

El Pacífico Norte mantendrá pocas nubes y vientos moderados durante buena parte del día. En la tarde aumentará ligeramente la nubosidad y se presentarán lluvias aisladas en la península. Liberia destacará con una temperatura mínima de 23,5 °C y una máxima de 38,7 °C, la más alta del país.

En el Pacífico Central, el ambiente iniciará con poca nubosidad. La tarde traerá lluvias y tormenta en distintos sectores. Durante la noche continuarán algunas precipitaciones dispersas. Parrita registrará una temperatura mínima de 19,2 °C y una máxima de 32,2 °C.

El Pacífico Sur también tendrá una mañana con escasa nubosidad. Más adelante aumentará la cobertura nubosa y aparecerán lluvias acompañadas de tormenta. En Golfito, la temperatura oscilará entre 22,8 °C y 31 °C.

En el Caribe Norte, la jornada iniciará con nubosidad parcial y lluvias ocasionales. Conforme avance el día, las precipitaciones perderán intensidad y prevalecerán condiciones parcialmente nubladas. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 23,8 °C y una máxima de 29,7 °C.

Para el Caribe Sur, el IMN prevé cielos parcialmente nublados durante todo el día. Limón registrará una temperatura mínima de 23,8 °C y una máxima de 29,2 °C.

La zona norte presentará nubosidad parcial y lluvias ocasionales durante la madrugada y la mañana. En la tarde y la noche dominarán condiciones parcialmente nubladas. Ciudad Quesada alcanzará una temperatura mínima de 19,1 °C y una máxima de 29,3 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 05:15 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 05:53 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto menguante.