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Vientos alisios marcarán el inicio de semana con lluvias aisladas en Costa Rica: consulte el pronóstico por región

El IMN prevé pocas precipitaciones en gran parte del país. Los aguaceros más relevantes aparecerán durante la tarde en sectores del Pacífico y el Valle Central

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Por Damián Arroyo C.
El IMN anticipa condiciones más estables en gran parte del país. Liberia registrará la temperatura más alta con 38,7 °C. (Rafael PACHECO GRANADOS)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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