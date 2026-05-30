Costa Rica cerrará mayo bajo influencia de la zona de convergencia intertropical: estas regiones tendrán más lluvia

El Pacífico, el Valle Central y la zona norte concentrarán los aguaceros más intensos este domingo, según el pronóstico del IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica que este domingo 31 de mayo estará influenciado por la presencia activa de la zona de convergencia intertropical sobre Costa Rica. Esta condición, junto con las altas temperaturas y la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, favorecerá el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

Durante la madrugada y la mañana, predominarán condiciones entre poco y parcialmente nubladas en la mayoría de las regiones. Sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán lluvias con tormenta, principalmente en el Pacífico, el Valle Central y la zona norte. Parte de esa actividad también alcanzará sectores montañosos del Caribe.

En el Valle Central, la mañana presentará nubosidad variable. Para la tarde se esperan aguaceros y tormentas, mientras que la noche continuará nublada con lluvias. En San José, la temperatura mínima será de 18,9 °C y la máxima alcanzará los 27,1 °C.

El Pacífico Norte iniciará el día con pocas nubes. No obstante, durante la tarde aumentará la cobertura nubosa y se prevén aguaceros acompañados de tormenta. Liberia registrará una temperatura mínima de 22,9 °C y una máxima de 37,6 °C, una de las más altas del país.

Para el Pacífico Central, el IMN prevé una mañana parcialmente nublada. En horas vespertinas llegarán lluvias y tormentas, mientras que durante la noche persistirán las precipitaciones, sobre todo cerca de las costas. Parrita tendrá una temperatura mínima de 18,8 °C y una máxima de 31,8 °C.

El Pacífico Sur también experimentará un incremento de la nubosidad conforme avance el día. Los aguaceros con tormenta aparecerán durante la tarde y las lluvias continuarán en la noche, especialmente en sectores costeros. En Golfito se esperan temperaturas entre 22,7 °C y 29,4 °C.

En el Caribe Norte, la jornada iniciará con nubosidad parcial y posibilidad de lluvias aisladas. Durante la tarde se desarrollarán precipitaciones dispersas en zonas montañosas. Guápiles registrará una temperatura mínima de 23,9 °C y una máxima de 28,8 °C.

El Caribe Sur mantendrá condiciones parcialmente nubladas durante gran parte del día. Las lluvias aisladas y algunas tormentas se concentrarán en áreas montañosas durante la tarde. Limón tendrá una temperatura mínima de 23,9 °C y una máxima de 28,8 °C.

La zona norte presentará nubosidad parcial durante la madrugada y la mañana. En la tarde aumentará la inestabilidad con aguaceros y tormentas. Las lluvias continuarán durante la noche. Ciudad Quesada registrará una temperatura mínima de 18,2 °C y una máxima de 28,5 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 05:15 a. m. y la puesta a las 05:53 p. m. La Luna estará en fase de luna llena.