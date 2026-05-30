Sucesos

Costa Rica cerrará mayo bajo influencia de la zona de convergencia intertropical: estas regiones tendrán más lluvia

La presencia de la zona de convergencia intertropical favorecerá aguaceros con tormenta en varias regiones del país durante la tarde y la noche

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Por Damián Arroyo C.
El Pacífico, el Valle Central y la zona norte concentrarán los aguaceros más intensos este domingo, según el pronóstico del IMN.
El Pacífico, el Valle Central y la zona norte concentrarán los aguaceros más intensos este domingo, según el pronóstico del IMN. (ChatGPT/Generada con IA)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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