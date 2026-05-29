IMN pronostica un fin de semana con aguaceros y ambiente caluroso en Costa Rica

El sábado combinará temperaturas elevadas, alta humedad y lluvias con tormenta durante la tarde en varias regiones del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este sábado 30 de mayo persistirán las condiciones inestables en Costa Rica. El patrón atmosférico estará favorecido por el alto contenido de humedad, la proximidad de la zona de convergencia intertropical y el fuerte calentamiento diurno.

Durante la madrugada y la mañana predominarán condiciones de pocas nubes a parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional. El IMN prevé además posibles aguaceros costeros en sectores del Pacífico y del Caribe Norte.

Para la tarde aumentará la nubosidad sobre las montañas centrales y del norte del país. Este escenario favorecerá la presencia de lluvias y tormentas eléctricas en el Valle Central y la zona norte. También se esperan eventos aislados en la península de Nicoya, el Pacífico Central, el Pacífico Sur y zonas montañosas del Caribe. Durante la noche podrían persistir lluvias ligeras en la zona norte y algunos chubascos aislados en áreas costeras del Pacífico Norte.

En el Valle Central, la mañana iniciará con nubosidad variable. Durante la tarde aumentará la cobertura nubosa y se presentarán lluvias dispersas con tormenta eléctrica. En San José la temperatura mínima será de 19,6 °C y la máxima alcanzará 28,9 °C.

El Pacífico Norte mantendrá un ambiente muy caluroso. La mañana tendrá pocas nubes y periodos soleados. En la tarde se desarrollarán aguaceros y tormentas en la península y sectores del sureste de la región. Liberia registrará una temperatura mínima de 23,5 °C y una máxima de 35,6 °C, una de las más altas del país.

Para el Pacífico Central, la primera parte del día mostrará condiciones relativamente estables. Más adelante aumentará la nubosidad y se presentarán aguaceros aislados con tormenta eléctrica. Quepos tendrá una temperatura mínima de 22,9 °C y una máxima de 33 °C.

El Pacífico Sur experimentará nubosidad parcial durante la mañana. En la tarde se prevén aguaceros aislados y posibilidad de tormenta eléctrica. Golfito registrará una temperatura mínima de 21,5 °C y una máxima de 34,2 °C.

En el Caribe Norte se mantendrá la posibilidad de lluvias cerca de la costa desde las primeras horas del día. Durante la tarde aumentará la actividad lluviosa en zonas montañosas, donde también podrían presentarse tormentas eléctricas. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 22,8 °C y una máxima de 30,3 °C.

El Caribe Sur tendrá condiciones parcialmente nubladas en gran parte de la jornada. En sectores montañosos se esperan lluvias aisladas durante la tarde. Limón registrará una temperatura mínima de 23,8 °C y una máxima de 30,2 °C.

La zona norte mostrará pocas nubes durante la mañana. Sin embargo, en la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán aguaceros dispersos con tormenta eléctrica. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 17,9 °C y una máxima de 27,6 °C.

El IMN señala que la combinación de humedad abundante y calentamiento diurno mantendrá un ambiente propicio para lluvias y tormentas durante la segunda mitad del día en varios sectores del territorio nacional.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:15 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:53 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna llena.