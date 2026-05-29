IMN advierte sobre lluvias intensas y tormentas eléctricas la tarde de este viernes en varias regiones de Costa Rica

El IMN alertó sobre lluvias fuertes, posibles inundaciones y ráfagas de viento de hasta 80 km/h durante la tarde y la noche.

Las condiciones atmosféricas de este viernes favorecen el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas en distintas zonas del país, según el más reciente informe del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

La combinación de alta humedad, la influencia de la zona de convergencia intertropical y factores atmosféricos en niveles altos de la atmósfera genera un ambiente propicio para las precipitaciones durante la tarde y la noche.

Durante la mañana, el IMN monitoreó lluvias aisladas en sectores marítimos cercanos al territorio nacional. Estas condiciones provocaron precipitaciones localizadas en el Caribe Norte, con acumulados inferiores a los 10 milímetros.

Para la tarde, el pronóstico indica el desarrollo de chubascos y tormentas en la zona norte y las regiones Caribe. Los mayores efectos se concentrarán en el sector norte-central de la zona norte, así como en áreas montañosas y llanuras cercanas del Caribe.

En el Valle Central, las lluvias se presentarán principalmente en los sectores norte y este. Hacia el final de la tarde y durante la noche, las precipitaciones podrían extenderse hacia el oeste de la región.

La vertiente del Pacífico también registrará aguaceros sobre las montañas y áreas cercanas. El Pacífico Norte figura entre las zonas con posibilidad de lluvias persistentes durante la noche.

El IMN estima acumulados de lluvia entre 15 y 45 milímetros en periodos de seis a doce horas. De forma aislada, algunos puntos podrían alcanzar entre 50 y 80 milímetros. Los montos más elevados se esperan en el Caribe occidental, la Zona Norte y el Pacífico Norte.

La institución advirtió sobre la situación en las cuencas de Sarapiquí y Turrialba, donde los suelos presentan niveles máximos de saturación. La recomendación también se extiende a sectores montañosos del Pacífico Sur, áreas cercanas al Golfo Dulce y la península de Nicoya.

Además, el IMN señaló que las zonas urbanas podrían experimentar problemas por saturación de alcantarillados y acumulación de agua en calles y avenidas.

Ante este escenario, la entidad recomendó mantener vigilancia en sectores propensos a inundaciones y buscar refugio seguro en caso de tormentas eléctricas o ráfagas intensas de viento. Según el instituto, estas ráfagas podrían alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados.