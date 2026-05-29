Sucesos

IMN advierte sobre lluvias intensas y tormentas eléctricas la tarde de este viernes en varias regiones de Costa Rica

Las condiciones atmosféricas favorecerán aguaceros, tormentas eléctricas y acumulados importantes de lluvia en varias regiones del país durante las próximas horas

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Por Silvia Ureña Corrales
29/10/2024 San José. Fuerte lluvia en la Capital. Sombrillas y paraguas fueron insuficientes para protegerse del aguacero vespertino de este martes. Foto: Rafael Pacheco Granados
El IMN alertó sobre lluvias fuertes, posibles inundaciones y ráfagas de viento de hasta 80 km/h durante la tarde y la noche. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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