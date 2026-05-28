Aguaceros y tormentas afectarán varias regiones de Costa Rica este viernes: estas serán las zonas con más lluvias

El IMN pronostica lluvias y tormentas para este viernes. Guanacaste alcanzará 38,3 °C y la humedad favorecerá aguaceros vespertinos.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este viernes 29 de mayo las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por la zona de convergencia intertropical, la cual permanecerá activa sobre las aguas del Pacífico al sur de Centroamérica. Esta situación favorecerá un aumento de la humedad y la inestabilidad sobre el territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico, durante la tarde se desarrollarán aguaceros y tormentas eléctricas dispersas en sectores del este del Valle Central, la cordillera central de la vertiente del Pacífico y la zona norte. También se presentarán lluvias aisladas en áreas montañosas del Caribe.

En el Valle Central, la mañana transcurrirá con nubosidad parcial. Durante la tarde aumentará la cobertura nubosa y se esperan lluvias con tormenta dispersa. En la noche persistirá la posibilidad de precipitaciones durante las primeras horas. San José registrará una temperatura mínima de 19,6 °C y una máxima de 26,3 °C.

El Pacífico Norte tendrá condiciones parcialmente nubladas durante gran parte del día. Sin embargo, la tarde traerá lluvias y tormentas aisladas. Liberia destacará con una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 38,3 °C, una de las más altas del país.

En el Pacífico Central, la nubosidad aumentará conforme avance la jornada. Las lluvias se concentrarán cerca de la costa durante la tarde y posteriormente alcanzarán sectores montañosos con actividad eléctrica. Parrita tendrá una temperatura mínima de 18,3 °C y una máxima de 31,7 °C.

El Pacífico Sur presentará nubosidad parcial durante la mañana. Más tarde se desarrollarán aguaceros cerca de las zonas costeras y lluvias acompañadas de chubascos en distintos sectores de la región. Golfito reportará una temperatura mínima de 22,5 °C y una máxima de 30,3 °C.

Las condiciones serán más estables en el Caribe Norte, donde predominarán pocas nubes durante la tarde. Guápiles alcanzará una temperatura mínima de 21,9 °C y una máxima de 30,2 °C.

En el Caribe Sur, la jornada también mostrará escasa nubosidad durante las horas de la tarde. Limón registrará una temperatura mínima de 21,3 °C y una máxima de 29 °C.

La zona norte tendrá pocas nubes durante la mañana. No obstante, en la tarde aumentará la probabilidad de chubascos y tormentas aisladas. Ciudad Quesada experimentará una temperatura mínima de 16,9 °C y una máxima de 29,2 °C.

El IMN señala que la humedad aportada por la zona de convergencia intertropical será el principal factor para el desarrollo de las precipitaciones previstas para este viernes.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:15 a. m. y la puesta del sol a las 5:53 p. m. La salida de la luna ocurrirá a las 4:41 p. m. y su puesta a las 3:43 a. m. La fase lunar avanzará hacia luna llena.