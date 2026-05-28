IMN detalla los efectos de la onda tropical N.° 5 en Costa Rica durante los próximos días: así estará cada región

Valle Central, Pacífico, Caribe y zona norte enfrentarán condiciones más inestables por el paso de la onda tropical N.° 5.

La influencia de la onda tropical N.° 5 y la permanencia de la zona de convergencia intertropical cerca de Costa Rica provocarán condiciones más inestables en gran parte del territorio nacional entre el 28 de mayo y el 3 de junio.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que ambos sistemas favorecerán el desarrollo de aguaceros acompañados de tormenta eléctrica, principalmente durante las tardes y primeras horas de la noche.

La combinación de altas temperaturas, elevada humedad y vientos alisios débiles mantendrá mañanas con pocas nubes y ambiente cálido. Sin embargo, durante las tardes se espera un aumento significativo de la nubosidad.

Según el pronóstico, las lluvias más frecuentes se presentarán en el Valle Central y las regiones del Pacífico. Las precipitaciones también podrían extenderse hacia las primeras horas de la noche.

En el Caribe y la zona norte se prevén condiciones similares, especialmente en sectores montañosos, donde la inestabilidad atmosférica favorecerá la formación de aguaceros y tormentas aisladas.

El IMN indicó que la zona de convergencia intertropical continuará como la principal fuente de inestabilidad en la región durante este periodo.

Además de las lluvias, varias regiones del país mantendrán temperaturas elevadas. El Pacífico Norte registrará las máximas más altas, con valores de hasta 37 °C, mientras que el Valle Central alcanzará hasta 31 °C. Las temperaturas mínimas más bajas se esperan en el Valle Central, el Pacífico Central y el Pacífico Sur, con registros cercanos a los 12 °C.

Para las noches, el pronóstico prevé cielos parcialmente nublados y posibilidad de lluvias durante las primeras horas, principalmente en el Valle Central y el Pacífico.