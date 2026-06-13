Economía

Dispositivos médicos, tecnología y turismo: los sectores que podrían beneficiarse del acercamiento con India

Empresarios y expertos consideran que Costa Rica tiene una oportunidad para impulsar negocios con India

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Por Gustavo Ortega Campos
Composición fotográfica dividida en dos secciones. A la izquierda, una persona utiliza una computadora portátil mientras interactúa con elementos gráficos digitales relacionados con inteligencia artificial, análisis de datos y tecnología. A la derecha, unas manos con guantes sostienen una placa de laboratorio con muestras de color púrpura en un entorno científico, asociadas a investigación biomédica y dispositivos médicos.
La tecnología, la inteligencia artificial y la industria de dispositivos médicos figuran entre los sectores con mayor potencial para fortalecer la cooperación económica y la atracción de inversión entre Costa Rica e India. (Fotocomposición en Canva/Archivo /Fotocomposición en Canva/Archivo)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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