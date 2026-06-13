Dispositivos médicos, tecnología y turismo: los sectores que podrían beneficiarse del acercamiento con India

La tecnología, la inteligencia artificial y la industria de dispositivos médicos figuran entre los sectores con mayor potencial para fortalecer la cooperación económica y la atracción de inversión entre Costa Rica e India.

India es una de las economías que más crecen en el mundo y un socio que Costa Rica busca atraer. La apertura de una embajada permanente marca el inicio de una estrategia que apunta a captar inversión, fortalecer el comercio y posicionar al país en una de las regiones con mayor peso en la economía global.

En este escenario, especialistas, empresarios y autoridades consideran que Costa Rica tiene una oportunidad para atraer inversión, diversificar mercados de exportación y fortalecer sectores como tecnología, servicios, dispositivos médicos e inteligencia artificial.

Paulina Matamoros, consultora de Comercio Exterior de Grant Thornton, destacó que India se ha convertido en un centro internacional para el desarrollo de software, la innovación digital y soluciones basadas en Inteligencia Artificial (IA).

La Cámara de Comercio Exterior (Crecex) ve oportunidades para ampliar la cooperación en innovación, encadenamientos productivos, logística y transferencia de conocimiento.

Por su parte, Laura López, gerente general de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), considera que hay oportunidad para complementar la oferta de Costa Rica en bienes y servicios.

López además avisora que el desarrollo de India conllevará la mejora del poder adquisitivo de su población lo que se traduce en el incremento del consumo, elemento que brinda oportunidad a países como Costa Rica para fortalecer su oferta de bienes hacia ese destino.

Pero además de los bienes hay espacio para los servicios. En diferentes aspectos, la India y Costa Rica presentan complementariedad económica y temas en los que la cooperación mutua puede ser estratégica, indica Jaime Morales, gerente senior de Comercio Internacional de EY.

Morales destacó también que India es uno de los principales fabricantes de productos farmacéuticos del mundo y la industria de dispositivos médicos se ha constituido como uno de los pilares actuales de la economía en Costa Rica, pues representan casi la mitad de las exportaciones totales estimadas en más de $22.000 millones en 2025

La nación asiática también tiene presencia relevante en centros de servicios compartidos y Costa Rica cuenta con un ecosistema tecnológico, de servicios de back office fuerte, sumado a la apuesta paraa fortalecer el sector de semiconductores.

Con esto, Morales plantea que hay un gran potencial de cooperación en tecnologías avanzadas, software, outsourcing y servicios digitales.

Aquí coincide el politólogo y administrador, Juan Carlos Pérez Herra, quien destaca el potencial de las exportaciones en dispositivos médicos desde Costa Rica, frente a la acelerada expansión del sistema de salud y demanda de servicios hospitalarios en la India a causa de la urbanización e incremento del poder adquisitivo de su población.

Por otro lado, Matamoros indicó que esta apertura además sucede en un momento estratégico, donde Estados Unidos ha continuado con su política de imposición de aranceles, por lo que India puede diversificar los destinos y negocios para Costa Rica.