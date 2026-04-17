Economía

Reinversión de empresas multinacionales en Costa Rica alcanzó cifra récord en 2025

El crecimiento de la reinversión de utilidades, que representó el 77,5% de la IED en 2025, refleja la confianza de las multinacionales en Costa Rica, aunque analistas advierten retos para atraer nuevos capitales

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Por Gustavo Ortega Campos
Billetes de dólares bajo una lupa con gráficos financieros digitales que simbolizan la inversión extranjera directa en Costa Rica y el aumento de la reinversión de utilidades en 2025.
El crecimiento de la inversión extranjera directa (IED) en Costa Rica durante 2025 fue impulsada, principalmente, por la reinversión de utilidades de empresas extranjeras. (Shutterstock /Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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